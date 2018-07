Razii ale politistilor in gari, porturi si aeroporturi: 11 urmariti national, 8 copii fugiti de acasa, amenzi de peste 110.000 lei

Ziare.

Potrivit sursei citate, in perioada 13 - 19 iulie, politistii de la transporturi au verificat 195 de obiective (aerogari, obiective economice, rute feroviare si navale) si au patrulat in 398 de statii de cale ferata si in 412 trenuri de calatori, pentru a asigura siguranta transporturilor aeriene, navale si feroviare.Politistii au depistat 11 urmariti la nivel national siDe asemenea, au fost intocmiteTotodata, au fost indisponibilizateS-au aplicatsi au fost confiscate bunuri in valoare de 5.000 de lei pentru nereguli vizand comertului ilegal, siguranta transporturilor pe apa, braconajul piscicol si contrabanda. Ca masuri complementare, au fost indisponibilizate produse de carne, lactate, legume, peste, instrumente ilegale de pescuit, tigarete si alcool, mai precizeaza IGPR.Politistii au mai intervenit in 21 de cazuri pentru asigurarea ordinii si sigurantei publice si pentru ajutarea persoanelor aflate in dificultate.