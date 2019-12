Reactia lui Traian Berbeceanu dupa numirea in conducerea MAI. Marian Godina are o replica pentru Victor Ciutacu

Ziare.

"Propunerea domnului ministru Marcel Vela ma onoreaza si ma responsabilizeaza, in egala masura!Va fi nevoie de multa munca si multa determinare. Si ne vom baza pe sprijinul tuturor profesionistilor din Politia Romana!Va fi bine!Doamne ajuta!", a scris joi, pe Facebook Traian Berbeceanu , dupa ce ministrul Marcel Vela a anuntat ca fostul comisar va fi numit in functia de sef de cabinet incepand cu saptamana viitoare Si pentru ca imediat au aparut ironiile, iar Victor Ciutacu de la televiziunea prietena cu PSD a vorbit despre un post si pentru Marian Godina sau chiar pentru alpaca lui Pablo, politistul a venit cu o replica."In legatura cu mine si cu functia in carespera sa ma vada, ironic fiind desigur, ii pot spune acestei imitatii ieftine de jurnalist ca tot ce am obtinut in viata mea am obtinut cinstit si pe merit.Am ajuns politist pe munca mea si autor al unor carti mai mult sau mai putin valoroase dpdv literar tot pe munca mea. Si asta fara sa ma agat de cineva sau de imaginea cuiva si fara sa fac vreodata vreun compromis.Asa ca, lui Ciutacu si zvonacilor de prin Ministerul de Interne care deja susotesc pe la colturi ca "o sa vina si Godina", le transmit sa fie relaxati, pentru ca eu imi voi vedea in continuare de treaba mea, aici, la Brasov, unde voi ramane agent de politie, functie pentru care am muncit, pe care o merit si pentru care ma duce suficient capul", a scris tot pe pe Facebook Marian Godina In plus, acesta i-a transmis colegului sau Berbeceanu ca "incepe o misiune grea deoarece, spre deosebire de predecesorii sai de la care nimeni nu se astepta la nimic, acum oamenii, si mai ales politistii, printre care ma numar si eu, au foarte mari asteptari de la el".B.B.