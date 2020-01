Reactia ministrului Vela dupa ce politistii i-au cerut sicrie, daca nu le cumpara masini

Ziare.

Precizarile vin dupa ce Sindicatul Europol a anuntat, vineri, ca doi politisti au fost raniti, dupa ce masina de serviciu, aflata intr-o stare avansata de uzura , s-a rasturnat intr-o curba, sindicalistii sugerand ministrului de Interne Marcel Vela ca, daca tot nu poate achizitiona masini noi, macar sa cumpere un lot de sicrie de la pompe funebre. Vela a declarat ca nu a stiut de aceasta "metafora destul de macabra" si ca ministerul pregateste mai multe autoturisme Dacia Duster pentru politistii din Bucuresti si din tara."Mi-au transmis cei de la Europol, tocmai am discutat cu ei miercuri, alaltaieri, nu stiam de aceasta metafora destul de macabra. Vreau sa va spun ca avem preocuparea de a dota Politia.Avem deja in lucru transmiterea unor autoturisme pentru cresterea mobilitatii la nivelul municipiului Bucuresti si in toata tara. Sunt in pregatire, pentru a fi amenajate mijloacele sonore de avertizare, mai multe autoturisme Duster pentru a fi repartizate in tara", a promis Vela.El ar fi preferat ca "domnii de la sindicate" sa ia atitudine si cand fostul ministru Carmen Dan a cumparat un BMW pe care l-a comodat la Camera Deputatilor."As fi preferat ca domnii de la sindicate sa ia masuri si cand doamna Carmen Dan a cumparat un septar, un BMW seria 7, echivalentul a vreo 10 Dacii Logan si l-a dat in comodat la Camera Deputatilor. Si atunci erau sindicate, nu?", a declarat seful MAI.Intrebat cate astfel de masini vor fi achizitionate, Vela nu a putut da un raspuns, dar a spus ca in acest sens este gandita si eficientizarea Politiei."In viitor si in perspectiva, tocmai in acest sens este gandita si eficientizarea, pentru ca structurile de suport cheltuie foarte multi bani. Nu am dorit sa vin aici cu planse sa vedeti cat este volumul de salarii, cat este volumul de pensii si cat mai ramane pentru investitii. Dar auditul pe care l-am comandat arata ca se suprapun sarcini.Adica imi dadea un sfat un fost comandant de Jandarmerie, sa imi iau mana de pe Jandarmerie intr-o metafora la fel de urata, cu termeni pe care nu pot sa ii evoc, dar urata la nivelul unui general, dar nu s-a intrebat niciodata de ce exista contabil si la Brigada Mobila si la Jandarmerie, unul tine contabilitatea la 600 de oameni, altul la 900 de oameni, cand un singur contabil poate tine contabilitatea la ambele structuri. Nu e suprapunere de competente?", a spus Marcel Vela.