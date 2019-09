Reconstituirea - Ziua 2: O politista a fost legata de Dinca. Suspectul a carat in spate un sac negru si l-a dus la marginea unei paduri

Ziare.

com

Gheorghe Dinca a mai fost dus pentru reconstituiri la domiciliul sau, dar si pe o strada din oras, de unde ar fi luat-o pe Luiza "la ocazie" si pe un drum din afara orasului, unde ar fi aruncat telefonul fetei.Reconstituirea a continuat la casa lui Dinca. In curtea casei lui Dinca, dintr-o masina, o politista avand mainile legate la spate cu o curea a fost condusa in casa de suspect, care o tinea de brat.Ulterior, Gheorghe Dinca a iesit din casa purtand in brate un sac din plastic de culoare neagra in care se afla un manechin din material sintetic. El a pus apoi sacul pe umar si l-a carat spre gradina unde l-a ars, cum a sustinut ca a procedat si cu trupul Luizei Melencu.La Caracal, dar si in alte zone in care s-a desfasurat reconstituirea, au fost prezente mama Luizei Melencu, bunicul fetei si rude ale adolescentei, care si-au exprimat revolta si au incercat de mai multe ori sa treaca de fortele de ordine spre a ajunge la Dinca.In timpul reconstituirii de la casa lui Dinca, mamei Luizei Melencu i s-a facut rau, fiind ajutata de cei prezenti si apoi asistata de un echipaj medical.La reconstituire a participat si avocatul familiei Melencu, Tonel Pop.Dinca a fost din nou huiduit de oamenii de pe strada, de fiecare data cand a aparut in afara locuintei, asa cum s-a intamplat si luni, cand a participat la reconstituire in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu.La deplasarile anchetatorilor prin Caracal si in alte zone unde se face reconstituirea sunt prezente mai multe echipe de politisti si jandarmi.