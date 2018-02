Reguli noi pentru admiterea la Academia de Politie: Cei cu premii sau mentiuni la olimpiade nu mai dau probele scrise

Ziare.

O noutate este faptul ca cei care au obtinut in timpul liceului premii sau mentiuni la olimpiade scolare nationale sau internationale recunoscute de Ministerul Educatiei nu mai trebuie sa sustina probele scrise.Concursul de admitere la facultatile Academiei de Politie, respectiv Facultatea de Politie, Facultatea de Politie de Frontiera, Facultatea de Jandarmi, Facultatea de Pompieri, Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative, se va desfasura in doua etape, in perioada 31 iulie - 24 august 2018.Prima etapa este si cea eliminatorie si consta in evaluarea medicala si evaluarea performantei fizice. Acestea se vor desfasura la sediul Academiei de Politie din Bucuresti, in perioada 3 - 13 august, in functie de fiecare facultate in parte, iar lista candidatilor admisi pentru sustinerea probelor scrise va fi publicata in 14 august.Etapa a doua - probele scrise - se va desfasura intre 16 si 19 august, iar rezultatele vor fi afisate in 20 august.La Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative - specializarea Drept, Facultatea de Politie, Facultatea de Politie de Frontiera si Facultatea de Jandarmi, proba de evaluare a cunostintelor va fi sub forma unui test grila din istorie, limba romana si limba straina.La Facultatea de Pompieri, testul grila cuprinde intrebari din algebra si elemente de analiza matematica si fizica (mecanica, moleculara si termodinamica, electricitate).Pentru Facultatea de Arhivistica, probele eliminatorii constau in evaluarea medicala si evaluarea psihologica, iar proba scrisa consta intr-un test grila la disciplina istorie.Noutatea regulamentului este, insa, faptul ca persoanele care au obtinut premii sau mentiuni la olimpiadele scolare internationale recunoscute de Ministerul Educatiei se pot inscrie la concursul de admitere fara sa mai sustina probele scrise. De asemenea, cei care au obtinut premii sau mentiuni in perioada liceului, la olimpiadele nationale recunoscute de Ministerul Educatiei, la disciplinele din cadrul probelor de evaluare a cunostintelor pentru facultatile la care se inscriu, nu vor mai sustine probele scrise.Taxa de inscriere este de 350 de lei, iar taxa anuala este de 3.000 de lei.