Reprezentantii brutariei din Ditrau au depus plangere la Politie pentru amenintare, incitare la ura sau discriminare

Politia Judeteana Harghita a anuntat, marti, ca la Politia Municipiului Gheorgheni a fost inregistrata o plangere, trimisa prin avocat de reprezentantii unei societati comerciale din comuna Ditrau, referitoare la savarsirea infractiunilor de amenintare, incitare la ura sau discriminare, tulburarea ordinii publice, precum si la infractiuni prevazute de O.U.G. 31/2002, privind interzicerea organizatiilor, simbolurilor si faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob."Plangerea va fi conexata dosarului penal initiat deja la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Harghita, inregistrat din oficiu, in rem, fata de infractiunea de incitare la ura sau discriminare", arata sursa citata.In cauza se fac verificari, activitati specifice de cercetare si investigatie, la finalizare urmand sa fie propusa solutie legala prin Parchetul de pe langa Judecatoria Gheorgheni.IPJ Harghita a deschis dosar de cercetare penala pentru incitare la ura si discriminare, in scandalul de la Ditrau, judetul Harghita, unde localnicii refuza sa accepte doi cetateni din Sri Lanka.Sambata, aproximativ trei sute de persoane au participat la o intalnire cu primarul , spunandu-si nemultumirile. Unii au explicat ca nu este vorba despre discriminare, reprosurile lor fiind indreptate mai mult spre patronul brutariei, decat spre cei doi straini.Patronul a transmis o scrisoare in care a explicat ca va retrage din productie cei doi straini si a cerut scuze localnicilor.Controlul declansat de ITM la brutaria din Ditrau a relevat ca cei doi barbati sunt angajati legal. Au fost aplicate amenzi vizand securitatea muncii, in legatura cu modul de impamantare a unor utilaje, insa verificarile continua, a declarat la Digi 24 Tudor Polak, secretar de stat in Ministerul Muncii.Controalele au fost declansate dupa ce, la o adunare publica de protest fata de prezenta celor doi cetateni straini, mai multi localnici au acuzat conditiile de lucru din brutarie.