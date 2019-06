Retea de traficanti de migranti, destructurata: 17 arestari in Franta, Romania si Marea Britanie. Castiguri de peste 3,6 mil euro

Ziare.

Aceasta ancheta "pe fondul traficului de fiinte umane" a fost demarata in 22 august 2018 ca urmare a unei "succesiuni de interceptari" ale unor soferi de tiruri de origine romana care incercau sa traverseze Canalul Manecii cu "migranti ascunsi in masinile lor", a precizat politia.Potrivit anchetei, "sub acoperirea unor societati de transport romanesti cu implicarea conducatorilor lor", soferii "ii transportau pe candidatii la exil din porturile" de pe litoralul nordic al Frantei, din Belgia si Olanda.Sub conducerea justitiei franceze, "ancheta a inceput printr-o cooperare internationala cu sprijinul Europol si Eurojust".Potrivit anchetatorilor, "", precum si in containere dinspre Belgia.Potrivit acestui mod de operare, "", inainte de a fi incarcati pe o nava pentru un "transport pe cale maritima pana in portul Hull", in Anglia.In mai multe randuri, "interventia echipelor de salvare" a fost necesara de a acorda "asistenta ocupantilor containerelor aflati in pericol".La 10 iunie, "un sofer rutier experimentat in acest gen de trafic " a fost interceptat in portul francez Dunkerque "in timp ce incerca sa strecoare doi migranti".In urma anchetei,, iar alte sase persoane - in Marea Britanie si in Franta.Ancheta a "permis enumerarea a minimum a 259 de tentative de transport ilegal al migrantilor" care s-au soldat prin "167 de succes si 92 de esecuri". "141 de migranti" au fost interceptati la frontiera din "cel putin 327 de migranti intrati pe teritoriul britanic".".Indivizii interceptati in strainatate urmeaza sa fie remisi autoritatilor franceze in vederea inculparii lor.