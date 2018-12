Romania, sprijinita de Ungaria, blocheaza un document critic la adresa Republicii Moldova (Surse)

Ziare.

com

Concluziile Consiliului Afaceri Externe al UE urmau sa fie adoptate de ministrii europeni fara alte discutii in cadrul unei reuniuni la Bruxelles pe 10 decembrie.Surse diplomatice sub rezerva anonimatului au declarat pentru RFE/RL ca Romania, sprijinita de Ungaria, s-a opus ca proiectul de text sa fie votat la reuniunea din 10 decembrie.Potrivit acelorasi surse, Romania ar fi luat aceasta decizie la inceputul acestei saptamani atunci cand diplomatii UE s-au intalnit pentru a discuta acest document.Sursele citate au afirmat ca Bucurestiul si-a exprimat "foarte clar" opozitia fata de acest text si ca la reuniunea de luni nu se va mai face nici o incercare de a introduce subiectul pe agenda.Proiectul de text, consultat de RFE/RL, prevede ca "angajamentul fata de principiile democratice, statul de drept si respectarea drepturilor omului se afla la baza" Acordului de Asociere UE-Republica Moldova. Wvenimentele din Republica Moldova incepand din februarie, insa, "inclusiv invalidarea alegerilor pentru Primaria Chisinaului", au "provocat ingrijorari semnificative" cu privire la angajamentul acestei tari.Potrivit documentului, ministrii de externe ai UE se asteapta ca alegerile parlamentare programate pentru februarie 2019 in Republica Moldova "sa se desfasoare conform standardelor internationale, respectand principiile democratice si asigurand un proces credibil, transparent si cuprinzator".Proiectul de text exprima, de asemenea, ingrijorarea cu privire la "numarul tot mai mare de cazuri raportate care implica presiuni si intimidari" in Republica Moldova. Declaratia mai cere autoritatilor din Republica Moldova sa asigure tuturor candidatilor accesul la mass-media si sanse egale de a participa la alegeri.De asemenea, proiectul de text cere Chisinaului sa asigure existenta "unui numar corespunzator de sectii de votare" atat in tara, cat si in strainatate.Concluziile urmau sa fie adoptate dupa ce Comisia Europeana a decis sa reduca ajutorul financiar pentru Republica Moldova cu aproximativ 22,7 milioane de dolari pe an atat pentru 2017, cat si pentru 2018, pe fondul ingrijorarilor legate de statul de drept si incalcarea normelor democratice.Comisia a suspendat de asemenea un program de asistenta macrofinanciara de 113 milioane de dolari pentru Republica Moldova pana la o decizie ulterioara.