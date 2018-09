Sanctiuni pentru un politist considerat "dezadaptat" pentru ca s-a dus la munca purtand banderola "Fara penali"

'manifestat vizibil un comportament cu risc dezadaptativ

Ziare.

com

Dutu ceruse inca de pe 9 iulie, printr-o petitie oficiala, sa i se explice de ce s-a luat aceasta decizie in cazul sau, insa raspunsul a venit dupa aproape 2 luni.Barbatul a postat pe Facebook raspunsul."Dupa o luna si trei saptamani de asteptare, am primit raspunsul si bineinteles ca tot eu sunt vinovat. In continuare, voi detalia aspectele din raspunsul primit, care mie mi se par in neregula.1. Se specifica faptul ca am avut aplicata pe uniforma o banderola. Fals! Banderola a fost in permanenta pe brat, sub maneca de la camasa uniformei si nu a acoperit niciun moment insemnele sau uniforma, aspect care poate fi demonstrat cu fotografia care circula pe Internet de aproape doua luni.2. Desi se specifica in raspuns, in doua randuri, ca banderola e un accesoriu (la fel ca ceasul, bratara, cerceii etc.), din interpretarea facuta de lucratorii Biroului Control Intern al Politiei Sectorului 5 rezulta ca este un articol vestimentar. Cu alte cuvinte, tocmai s-a inventat o noua moda si putem sa iesim pe strada imbracati doar cu banderole in loc de tricou sau camasa, ca sunt considerate articole vestimentare. In special doamnele.Prevederea respectiva din regulamentul privind portul uniformelor se refera la articolele vestimentare nespecifice, gen pulovarul crosetat de bunica-ta, pantalonii de lautar sau pantofii cu botul ascutit din piele de pulpa de sarpe ori de alta culoare decat cea permisa, lucruri pe care le-am vazut de-a lungul timpului, insa nu s-a implicat nimeni activ pentru respectarea portului uniformelor.Atata timp cat am voie cu alte accesorii, gen ceas roz, cum am mai vazut, de ce nu am voie sa port un accesoriu banderola, care are un mesaj ce exprima un principiu care ma reprezinta si care tine de libertatea mea de exprimare, atata timp cat acel mesaj nu e politic, obscen sau nu aduce atingere imaginii institutiei?3. In raspuns se specifica faptul ca nu am respectat ordinele legale ale sefilor mei.Avand in vedere cele expuse mai sus si ca nu am incalcat niciun act normativ, care sunt acele ordine legale ale sefilor mei legate de activitatea profesionala, pe care eu nu le-am respectat?4. Se specifica faptul ca nu am mai primit armamentul in acea zi, pe motiv ca am' si am fost trecut pe liber in ziua respectiva, plus inca doua libere consecutive, desi eu semnasem de intrare in serviciu.Mentionez faptul ca am avut un comportament respectuos fata de sefii mei in ziua respectiva, lucru pe care as putea sa-l demonstrez. Pesemne, daca pe viitor refuzi sa dai o amenda sau sa iei pe cineva la sectie, in mod nejustificat, ca asa vor sefii tai, e posibil sa manifesti un comportament specific unui dezadaptat", a scris pe Facebook politistul Radu Dutu Acesta mentioneaza si ca, desi el a cerut copii ale rapoartelor intocmite de sefii sai in ziua in care au decis sa-l trimita acasa, nu le-a primit nici pana acum, ceea ce este o incalcare a drepturilor sale. Dutu a fost insa informat prin raspunsul primit ca este posibil sa fie cercetat disciplinar in urma incidentului."Concluzia: daca esti politist si afisezi public ca nu vrei infractori, esti un dezadaptat si vei fi vizat de o cercetare disciplinara. Romania, 2018, an centenar...: )", este concluzia politistului.