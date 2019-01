Sapte barbati din Teleorman si Galati, retinuti pentru infractiuni informatice comise in SUA: Prejudiciu de aproape jumatate de milion de dolari

Ziare.

Potrivit unui comunicat transmis presei, politistii au efectuat marti 24 de perchezitii in judetele Galati, Teleorman, Ilfov si in municipiul Bucuresti, la domiciliile si locuintele unor persoane banuite de savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, frauda informatica si fals informatic.Din cercetari a reiesit casi, pana in prezent, ar fi actionat in scopul comiterii de infractiuni informatice - inducerea in eroare a unor persoane, cu ocazia incheierii de tranzactii on-line, privind vanzarea-cumpararea unor bunuri.Astfel, membrii gruparii, inducand in eroare cumparatorii de buna-credinta si determinandu-i sa remita contravaloarea bunurilor oferite la vanzare, fara a le trimite aceste bunuri.Prejudiciul creat prin comiterea faptelor este de 470.989 dolari.Cu ocazia perchezitiilor au fost gasite si ridicate mai multe sisteme informatice si medii de stocare a datelor informatice.