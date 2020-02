Sapte persoane, retinute la Calarasi dupa ce ar fi recrutat si exploatat prin prostitutie mai multe tinere

Ziare.

Astfel, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Calarasi i-au retinut pe cei sapte pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic de minori, trafic de persoane si proxenetism.Anchetatorii spun ca, in perioada iunie 2019 - februarie 2020, in judetul Calarasi s-a constituit un grup infractional organizat, format din 9 persoane, pentru traficarea si exploatarea sexuala, prin recrutare, transportare, primire si determinare prin inducere in eroare la practicarea prostitutiei.In urma cercetarilor s-a stabilit ca membrii gruparii au traficat sau au inlesnit practicarea prostitutiei in scopul obtinerii de foloase materiale pentru sase tinere, din care trei minore.Joi, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Calarasi, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti - Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Calarasi, au facut sapte perchezitii domiciliare, in judetele Calarasi, Ilfov si in municipiul Bucuresti, in urma carora 21 de persoane au fost duse la sediul DIICOT Calarasi pentru audieri.Vineri, cei 7 inculpati urmeaza sa fie prezentati Tribunalului Calarasi cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile, iar fata de o alta persoana a fost dispusa masura controlului judiciar.Actiunea a fost efectuata cu sprijinul lucratorilor de politie din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi.Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale.