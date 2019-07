Sapte politisti de frontiera din Giurgiu sunt anchetati pentru luare de mita

Ziare.

"Astazi, 17.07.2019, ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Giurgiu, cu sprijinul Serviciului Anchete - Structura Centrala si al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Giurgiu, in baza delegarii procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu si cu autorizarea Tribunalului Giurgiu, au efectuat o perchezitie in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu - Rutier.Totodata, au pus in executare un numar de sapte mandate de aducere pentru tot atatia agenti de politie, cu calitatea procesuala de suspect, cercetati sub aspectul savarsirii unor infractiuni de coruptie", anunta Directia Generala AnticoruptieDin cercetarile facute pana in prezent a rezultat ca, in perioada ianuarie-mai 2019, agentii de politie de frontiera au savarsit infractiuni de luare de mita, care au constat in pretinderea si primirea unor sume de bani, de la conducatorii auto ai autovehiculelor ce au tranzitat frontiera, pe sensul de intrare in Romania, in legatura cu indeplinirea/neindeplinirea, urgentarea ori intarzierea indeplinirii unor atributii de serviciu in referire la efectuarea controlului de frontiera asupra persoanelor si/sau bagajelor (marfa din autovehicule).In unele situatii, politistii au pretins si primit sume de bani, pentru a nu constata contraventii/infractiuni la regimul de frontiera savarsite de catre conducatorii auto.Persoanele in cauza au fost duse la sediul Parchetului Giurgiu, unde la acest moment se deruleaza aducerea la cunostinta a calitatii procesuale si a acuzatiilor, in conformitate cu art. 307 Cod de procedura penala, precum si activitatile procedurale necesare in vederea lamuririi cauzei sub toate aspectele si a identificarii tuturor participantilor la savarsirea infractiunilor.