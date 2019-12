Sase persoane retinute in cazul parintilor care si-au violat copiii, pentru a oferi spectacole porno unor straini

Ziare.

Informatia a fost confirmata pentrude surse judiciare.Amintim ca procurori DIICOT si ofiteri de politie judiciara au efectuat, marti, mai multe perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetele Ilfov, Galati, Ialomita, Olt, Prahova si Iasi, la locuintele a 15 persoane, suspectate de savarsirea infractiunilor de pornografie infantila, viol, corupere sexuala a minorilor si agresiune sexuala.Potrivit unui comunicat al DIICOT, in perioada 2014-2018, in cadrul unor spectacole pornografice oferite unor cetateni americani prin intermediul unei aplicatii informatice, suspectii au intretinut acte sexuale orale cu propriii copii, cu varste cuprinse intre 4 ani si 9 ani, la data savarsirii faptelor, profitand de imposibilitatea victimelor de a se apara si de a-si exprima vointa.