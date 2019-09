Sase tinere, unele minore, au fost salvate de politisti de la o grupare de proxeneti

Ziare.

"Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Giurgiu, sub coordonarea procurorului DIICOT din cadrul Biroului Teritorial Giurgiu au desfasurat o actiune pentru destructurarea unei grupari de trafic de minori in scopul exploatarii, prin obligarea la practicarea prostitutiei. Astfel, politistii au efectuat patru perchezitii domiciliare in municipiile Giurgiu si Bacau, fiind vizata o grupare infractionala specializata in trafic de minori", informeaza IPJ Giurgiu.In urma descinderilor au fost salvate sase fete, cu varste cuprinse intre 15 si 20 de ani si au fost ridicate mai multe cartele telefonice SIM, trei autoturisme, in vederea instituirii sechestrului asigurator si suma de 3.500 de lei.Din cercetari a reiesit faptul ca incepand cu anul 2018 cele sase fete ar fi fost racolate prin folosirea de amenintari, transportate sau transferate intre membrii gruparii pe raza judetelor Dolj, Bacau, Prahova si Constanta, unde ar fi fost exploatate prin obligarea la practicarea prostitutiei, in urma promovarii unor anunturi de tip escorta pe diferite site-uri.Politistii au pus in aplicare opt mandate de aducere emise pe numele persoanelor cercetate, acestea fiind conduse la sediul DIICOT Giurgiu.Actiunea a beneficiat de sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, brigazilor de combatere a criminalitatii organizate din Craiova si Bacau, precum si al jandarmilor.