Satu Mare: O politista s-a rasturnat cu masina plecata in misiune si s-a ales cu dosar penal

Ziare.

com

In masina Politiei erau doi agenti care au fost solicitati la o interventie printr-un apel la 112."Aseara, in jurul orei 21:50, o politista, din cadrul Sectiei Politie Rurala Satu Mare, care se afla la volanul unei autospeciale, intre localitatile Satu Mare si Micula, deplasandu-se la un eveniment sesizat prin 112 impreuna cu un alt agent de politie, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, a patruns pe sensul opus de circulatie, parasind partea carosabila si s-a rasturnat in santul din partea stanga.Agentul de la politie aflat la volan a suferit vatamari corporale usoare. Ambii politisti au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative", precizeaza IPJ Satu Mare.Pe numele politistei a fost deschis un dosar penal.