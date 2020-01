Filmul unui protest din centrul Capitalei: Oua, scandari si politisti nervosi (Video)

Ziare.

Protestul a avut loc in Piata Universitatii, unde mai multe persoane au afisat un banner cu un mesaj care sustinea inscrierea Rosiei Montane in UNESCO. La locul respectiv au ajuns mai multi politisti care au taiat bannerul si i-au luat pe cei patru protestatari si i-au dus la Sectia 10.La aceeasi sectie de politie s-au prezentat si Madalina Rosca, de la Passport Productions, impreuna cu un alt coleg, Paul Wagner. Dupa doua ore de asteptare in fata sectiei de politie pentru declaratii sau pentru ca macar unul dintre protestatari sa iasa, un barbat a venit si a inceput sa arunce cu oua in usa de la intrare.Dupa cateva minute, un politist a iesit si a inceput sa il intrebe pe barbat cine si de ce a aruncat cu oua. Acesta a spus ca nu stie, dar i-a intins buletinul politistului. Apoi, politistul s-a indreptat spre jurnalista cerandu-i sa se legitimeze. Aceasta i-a spus si repetat ca o face, dar sa ia distanta fata de ea, pentru ca ii este frica de el. "De ce strangeti pumnul. Ati strans pumnul", a repetat jurnalista de cateva ori.Madalina Rosca si colegul sau sustineau ca politistii nu respecta libertatea presei si ca le-au si stricat o parte din echipament.La un moment dat, in spatele jurnalistei au mai venit doi politisti, au luat-o pe sus si au bagat-o in sectie, in timp ce aceasta tipa sa o lase in pace.Jurnalista a povestit pentru Epoch Times ca in interiorul sectiei le-a dat politistilor numele si CNP-ul, pentru ca buletinul il avea in geanta si aceasta era afara. Dupa un timp, colegul sau a intrat in sectie, iar politistii i-au spus ca ei nu tin pe nimeni acolo.Rosca a povestit ca politistii o puneau sa semneze un proces verbal pe care scria ca a refuzat sa se legitimeze si ca a tulburat linistea in fata sectiei."Spirala abuzurilor Politiei a scapat din acest punct de sub control. Colega noastra Madalina Rosca, care in acest punct astepta deja calma de mai mult de doua ore pentru o declaratie, cu legitimatia de presa la gat si camera in mana, a fost ridicata brutal de un politist agresiv si in mod evident incapabil. Au fost scene violente in care atat Madalina, cat si echipamentul nostru au avut ceva de suferit.Dragnea poate fi la inchisoare, dar, din pacate, abuzurile nu s-au oprit. Cauza protestelor pentru Rosia Montana este in continuare un subiect fierbinte, nerezolvat de multe guverne la rand", au transmis cei de la Passport Productions.Dupa patru ore de la retinere, protestatarii din Piata Universitatii au fost eliberati."Domnul care ne-a bagat nu a stiut de ce ne-a luat si i-a luat o ora doar ca sa se gandeasca unde incadreaza sanctiunea. Apoi, s-au facut procesele verbale pe care trebuiau sa le faca. Apoi, m-a intrebat daca le semnez. Ca apoi le-am zis sa imi dea amenda pe legea 60. Ni s-au aplicat avertismente pentru adunare publica nedeclarata", a declarat Mihai Dide, unul dintre cei patru retinuti.