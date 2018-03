Scandal intre sindicatele din Politie: Ce sume se vehiculeaza pentru organizarea protestelor

Ziare.

com

Totul a inceput dupa ce pe site-ul Europol a fost publicata o discutie de pe un grup de Whatsapp purtata intre mai multi lideri sindicali, in care se vorbea ca sindicatele sa ofere cate 10.000 de lei fiecare pentru organizarea protestelor.In timpul discutiei respective, Cosmin Andreica, presedintele Sindicatului Europol, l-a acuzat pe Dumitru Coarna, liderul SNPPC, ca impune o "taxa de smecher - 10.000 lei".Citeste discutia dintre liderii sindicali In urma discutiei, Andreica l-a acuzat pe Coarna ca ar incerca sa faca afaceri "pe spatele" sindicatelor.Dumitru Coarna a declarat pentruca ideea cu suma de 10.000 de lei nu a fost a lui, ci a lui Vasile Lincu de la Prolex, care conform discutiei de pe grup a transmis ca sindicatul sau nu participa la actiunile din strada, dar ca va contribui cu bani pentru proteste."Am vorbit sa infiintam un cont pentru sustinerea activitatii sindicale. Un cont in care fiecare organizatie sindicala care participa la aceste miscari ca contribuie cu 10.000 de lei. Eu sunt de acord ca vrem sa facem actiuni pe termen mare si nu poti sa pui oamenii in situatii delocate sa plateasca ei transport si diurna.Prima ipoteza e falsa (ca el ar fi cerut banii - n.red.). Nu am cerut absolut nimic eu. A fost (ideea - n.red.) lui Vasile Lincu de la Prolex", a declarat Coarna.Acesta a explicat ca s-ar fi adunat in jur de 30.000-40.000 de lei, "eram cateva sindicate care semnasera protocolul". Totusi, pe grup, la un moment dat, Vasile Lincu a replicat - "La cati organizatori sunteti, cate 10.000 de fiecare, se strang vreo 100.000 lei".Coarna sustine ca, daca va pica aceasta varianta, ei pot desfasura linistit protestele."Noi avem 40.000 de membri, ne desfasuram activitatea oricum, si cu ei, si fara ei. Oricum toata miscarea sindicala pana acum a fost sustinuta de noi", a adaugat liderul sindical.Citeste si Politistii sunt complet nemultumiti ca nu au primit nimic prin Legea Salarizarii si ameninta cu un miting de 15.000 de oameni la Guvern: In Parlament, a fost o bataie de joc!