Scandal pe o strada din Blaj, pornit de la doua femei. Sapte persoane au fost retinute

Ziare.

com

Vineri, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Blaj au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de 6 persoane, cu varste cuprinse intre 18 si 42 de ani (5 barbati si o femeie), din Blaj, cercetate pentru tulburarea ordinii si linistii publice.O a saptea persoana, un barbat de 36 de ani, a fost retinuta, pentru instigare publica, dupa ce a postat pe o retea de socializare, comentarii prin care instiga la agresarea fortelor de ordine, au anuntat sambata reprezentantii IPJ Alba.Politistii si jandarmii au aplicat 10 sanctiuni contraventionale, in valoare de 33.000 de lei, pentru nerespectarea ordonantelor militare si 6 sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.000 de lei, la Legea 61/1991 privind sanctionarea faptelor de incalcare a normelor de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, anunta alba24.ro.Cei retinuti urmeaza sa fie prezentati instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.Cincisprezece persoane au fosat audiate vineri seara, la Politia Blaj, in urma scandalului. Conflictul a pornit de la doua femei, iar apoi pe strada s-au adunat zeci de persoane, astfel ca pentru restabilirea linistii au intervenit 30 de politisti, jandarmi si politisti locali.Politia Judeteana Alba a transmis ca, vineri dupa-amiaza, a fost anuntat prin apel la 112, un scandal pe strada Barbu Lautaru din municipiul Blaj."Initial, in scandal au fost implicate 4 persoane, iar ulterior, pe strada, s-au adunat cateva zeci de persoane care au tulburat linistea publica. Pentru aplanarea conflictului si pentru restabilirea ordinii publice, au intervenit 30 de politisti, jandarmi si politisti locali, iar, la scurt timp, linistea in cartier a fost restabilita", a aratat sursa citata.Din primele cercetari a reiesit ca scandalul a fost unul spontan, pornind de la o neintelegere intre doua femei.In acest caz a fost intocmit un dosar penal pentru tulburarea ordinii si linistii publice.