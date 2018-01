Scandal sexual la Academia de Politie: Rectorul isi anunta demisia, dar neaga acuzatiile si vine cu propria versiune

Ziare.

Torje a afirmat ca este hartuit de controale si nu recunoaste acuzatia, potrivit TVR.Reactia sa vine dupa ce Incisiv de Prahova a sustinut ca Torje a fost acuzat de hartuire sexuala impotriva unei studente de la Drept din anul III, in sesiunea din iulie a anului 2017. Ulterior, MAI a trimis in ancheta Corpul de Control la academie Jurnalistii prahoveni sustin ca au intrat in posesia unor documente si informatii conform carora rectorul Academiei "a fost acuzat de hartuire sexuala impotriva unei studente de la Drept din anul III, in sesiunea din iulie, anul trecut, iar raportul a fost postat pe pagina de Facebook al M.A.I. de prietenul victimei, student anul IV in anul 2017".Ziarul din Prahova sustine ca "detine date verificate prin cel putin trei surse prin care confirma incidentul din Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza si care ne-au specificat faptul ca prietenul victimei (in anul 2017 student anul IV) a vrut sa il bata pe rectorul academiei ce s-a inchis in birou".Din pozitia in care sunt, de angajat al MAI, nu imi este permis sa ies in spatiul public pentru a prezenta toate dovezile ca eu am fost impiedicat sa imi exercit functia de rector si ca am fost supus unor presiuni ca sa renunt la aceasta functie.In prima sedinta a senatului universitar, imi voi prezenta demisia, pentru ca nu vreau sa tarasc imaginea academiei intr-un scandal national generat de altii, care vor aceasta functie cu orice pret", a declarat Torje pentru TVR.Daniel Costel Torje este rector al Academiei de Politie din martie 2016.