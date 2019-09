Scandalul sexual din Centrul Vechi: Politistul ar fi agresat o practicanta din subordine chiar in masina de serviciu

Ziare.

Mai mult, incidentul s-ar fi petrecut chiar in masina de politie, transmit televiziunile de stiri.Fata a declarat ca politistul, care ar fi comisar, conform Antena3 , ar fi amenintat-o ca nu va mai beneficia de anumite drepturi legale, dar si ca nu mai primeste zile libere daca nu ii accepta avansurile.Totul ar fi avut loc pe 4 septembrie si imediat dupa acest moment politistul a cerut sa fie transferat la Politia din Teleorman, fara a oferi prea multe argumente si spunand ca nu mai vrea sa lucreze la postul din Centrul Vechi al Capitalei. Barbatul a primit aprobarea pentru transfer, insa intre timp studenta a depus reclamatia impotriva lui.Mai mult, oamenii legii au descoperit ca politistul de 28 de ani a fost ajutat de un coleg care ar fi mintit la audieri si a incercat sa il acopere. Acesta a fost pus sub acuzare pentru marturie mincinoasa, potrivit Digi24.Politistul de 28 de ani a fost retinut, cercetarile fiind continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3.