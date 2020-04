Scene de groaza in Hunedoara: Politia a fost scoasa cu forta dintr-un cartier, autospecialele au fost avariate (Video)

Ziare.

com

Totul a pornit de la un simplu control al politistilor, care au dat peste un cetatean care consumase alcool. Oamenii legii l-au bagat in autospeciala de politie, pentru ca barbatul era violent, insa in acel moment mai multi oameni care se afla in zona au devenit la randul lor agresivi.Acestia au inceput sa injure si sa arunce cu pietre in masinile politistilor, dupa cum se poate observa in imaginile video.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Hunedoara a precizat ca trei persoane au fost duse la sediul politiei pentru a fi audiate in acest caz."Politistii efectuau un control si au identificat un hunedorean sub influenta bauturilor alcoolice si care nu avea documente. El a fost introdus in autospeciala de politie pentru ca era deosebit de violent, moment in care cei aflati la fata locului s-au manifestat violent.Trei dintre persoane au fost conduse la sediu pentru a fi audiate pentru ultraj, distrugere si tulburarea linistii publice. Situatia a revenit la normal, in zona sunt forte de politie si jandarmi.Toti cei implicati in acest eveniment urmeaza sa fie identificati si trasi la raspundere", a declarat, pentru Realitatea Plus , Bogdan Nitu, purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara.Pentru calmarea spiritelor, politistii au tras un foc de arma in plan vertical. Doua autospeciale ale Politiei au fost avariate, iar 3 persoane au fost retinute.Iata si imaginile de acolo:In urma acestor incidente, in cartierul Micro 7 din municipiul Hunedoara s-au deplasat mai multe echipaje de Politie si Jandarmerie, scrie News.ro. Dupa interventia autoritatilor, toate persoanele din zona respectiva s-au retras in locuinte, iar situatia a revenit la normal.Echipajele de ordine publica au ramas in continuare in zona pentru a preveni orice alte incidente.