Schelet gasit in curtea Colegiului Unirea din Brasov. Acum 8 ani fusese descoperit in pod cadavrul unei profesoare

Descoperirea a fost facuta miercuri dupa-amiaza, de muncitori, in timp ce se executau lucrari in curtea Colegiului Unirea din Brasov, la sistemul de drenaj.Osemintele au fost descoperite la adancimea de aproximativ 3 metri.Lucrarile au fost suspendate pentru a se face constatarile necesare in astfel de cazuri, iar joi dimineata, o echipa mixta formata din reprezentanti ai Primariei, ai Politiei, ai Directiei Judetene de Cultura, precum si arheologul angajat de Primarie, au ajuns in zona.In urma discutiilor s-a stabilit ca Directia de Cultura sa faca demersurile pe langa Ministerul Culturii pentru obtinerea Autorizatiei pentru supraveghere arheologica pe toata durata lucrarilor, iar, in paralel, va continua analiza osemintelor.Lucrarile vor continua la Colegiul Unirea, in interior, si, dupa obtinerea autorizatiei, si in exterior.In martie 2010, in podul liceului fusese gasit in podul Colegiului National Unirea din Brasov cadavrul unei profesoare de istorie - Georgeta Tanase