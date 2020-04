Se poate si asa: Un barbat care a atacat politistii a fost impuscat in picior, in Maramures

Ziare.

com

Mai exact, un satean din localitatea Sacalaseni, judetul Maramures, care era agresiv si a amenintat politistii cu un topor, a fost impuscat in picior, fiind solicitat un echipaj medical pentru a-i acorda primul ajutor."Politistii Sectiei 1 Politie Rurala Grosi s-au deplasat in aceasta seara la un imobil de pe raza localitatii Sacalaseni, dupa ce au fost sesizati prin SNUAU 112 despre faptul ca un barbat este agresiv si face scandal la domiciliu", a transmis, marti seara, IPJ Maramures.Sursa citata a precizat ca, la vederea politistilor, barbatul, care era foarte recalcitrant, s-a indreptat catre ei cu un topor in mana, amenintandu-i."Dupa somatie, politistii au executat foc de avertisment, iar ulterior asupra barbatului care a continuat amenintarea. Acesta a fost ranint la picior, fiind solicitat un echipaj de prim ajutor, care sa-i acorde ingrijiri medicale", au mai transmis politistii.Potrivit acestora, la fata locului s-a deplasat o echipa complexa de cercetare, in vederea lamuririi complete a circumstantelor producerii evenimentului.