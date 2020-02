Secretar de stat cu dosar penal. Conducea cu numere provizorii expirate

Ziare.

com

"Azi, in jurul.orei 11,00, un barbat in varsta de 32 de ani, din Alba Iulia, a fost depistat in timp ce conducea un autoturism, pe DN 14 B, in apropiere de Blaj, avand placutele provizorii de inmatriculare expirate din 22.01.2020", a anuntat, sambata, IPJ Alba.Barbatul este ceretat penal pentru conducere, pe drumurile publice, a unui autovehicul neinmatriculat.Potrivit alba24.ro, este vorba despre Alin Ignat, secretar de stat in Ministerul Muncii, numit in decembre 2019.