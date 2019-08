Sedinta cu apel la 112 la Popesti-Leordeni. Filmat de USR, viceprimarul invoca GDPR-ul: Poate sunt certat cu fosta sotie si nu vreau sa dea de mine (Video)

Viceprimarul si GDPR-ul: "Poate sunt certat cu fosta sotie si nu vreau sa dea de mine"

Scandal cu Politia Locala

Apel la 112 prin aplicatia STS din sediul Evidentei Populatiei, neidentificat de politisti

Ziare.

com

Din cei 19 membri ai CL Popesti-Leordeni, 12 sunt de la PSD si unul de la ALDE. Iar cetatenii care au solicitat sa aiba o interventie in cadrul sedintei erau 5 membri ai filialei USR Popesti-Leordeni, in frunte cu presedintele Andrei Nistor.Acesta din urma transmitea live pe pagina de Facebook a filialei sedinta publica a Consiliului Local, cu camera indreptata inspre propriii pantofi. Cand consilierii social-democrati au realizat insa ca sunt filmati a inceput un scandal imens, acestia invocand nici mai mult nici mai putin decat GDPR-ul.De aici pana la interventia Politiei Locale, dar si solicitarea interventiei celei nationale nu a mai trecut mult.Amintim ca directiva europeana privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR), transpusa anul trecut si in legislatia nationala, a avut ca scop protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. Consilierii locali isi asuma statutul de persoane publice din momentul in care candideaza pentru o functie publica, iar sedintele CL sunt de asemenea cu caracter public, astfel ca ele sunt transmise live de mai multe primarii, inclusiv cea a Capitalei.Cum inregistrarea se termina abrupt, iar printre ultimele imagini sunt unele in care se vad politisti, am sunat la Primaria Popesti-Leordeni sa aflam ce s-a intamplat. Ne-a raspuns chiar viceprimarul Constantin Mitran."Au venit la sedinta, au vrut sa ia cuvantul, au iesit niste discutii, contraziceri. I-am mai scos afara ca filmau fara acordul nostru, trebuiau sa ne ceara acordul ca sa filmeze si nu le-am dat voie sa filmeze, au iesit niste discutii, contraziceri. (Politistii - n.red.) i-au poftit afara, s-a discutat pe hol dupa care au intrat inapoi in sedinta.S-a terminat sedinta, am stat dupa cu toata lumea, cu domn primar, cu viceprimarul, am stat de vorba pe punctele care ii interesau pe ei, le-am explicat care e treaba, au plecat multumiti si asta a fost toata povestea", a fost varianta prezentata de viceprimarul Mitran, care ii acuza pe cei de la USR ca perturba special pentru a-i impiedica sa-si faca treaba.Am vrut sa aflam si de ce ar fi filmarea unei sedinte publice o incalcare a GDPR-ului."Trebuie sa-mi ceri voie. Ce faci, vii sa ma filmezi? Poate eu nu vreau sa ma vad pe Facebook si pe nicaieri, poate ma urmareste cineva, poate sunt certat cu fosta sotie si nu vreau sa dea de mine. Nu trebuie sa-mi ceri voie? Ce e aia vii si stai cu telefonul sa filmezi, sa-ti faci reclama sa pui tu pe Facebook?", sustine social-democratul.Viceprimarul se pronunta, totusi, pentru transparenta si ca oricum in ziua de azi "totul e la vedere". Primaria nu are echipamente sa transmita public sedintele, prioritatea fiind investitiile pentru cetateni."Ei (cei de la USR - n.red) traiesc cu impresia ca, daca vrei sa faci un teren de fotbal si o sala de sport si prinzi o suma la buget de 500.000 de euro si nu s-a finalizat sala de sport, ei cred ca banii aia ii furi tu si-i bagi in buzuanr. Tot ce se face, toate lucrarile, toate licitatiile sunt publice, sunt pe SEAP, toate proiectele sunt pe site-ul Primariei, sunt vizibile, se pot urmari, viziona, citi.Nu mai ai ce sa ascunzi in ziua de azi, totul este la vedere. Domnul primar este de acord ca sa participe orice cetatean, pentru ca noi suntem platiti din banul public, din banii cetatenilor si orice cetatean are dreptul la informatie", spune vicele.Intrebat insa de posibilitatea ca sedintele sa fie transmise public din proprie initiativa, acesta a aratat ca nu o vede ca pe o prioritate: "Avem o primarie veche, urmeaza sa o demolam, sa facem alta noua, deocamdata nu avem aparatura necesara. Inregistreaza dna secretar sedinta, nu avem aparatura video, monitoare, nimic.Mai avem multe de facut in slujba cetatenaului dupa care urmeaza problemele Consiliului si ale Primariei".Mitran spune si ca nu se pune problema ca membrii USR sa nu mai fie primiti pe viitor la sedinte, dar si ca nu accepta sa fie tratat ca un hot."Pai nu sunt cetatenii nostri? Noi facem ceva sa ne ferim de cetatenii nostri? Le-am explicat: noi suntem alesi aici, daca facem treaba ramanem, daca nu, plecam acasa. Cum sa vina unul care e de 3 luni de zile in Popesti sa ma faca hot? Eu sunt nascut-crescut in Popesti. Pai ce-am furat eu? Ca daca fur vine Politia si ma duc la puscarie. Daca gresesc platesc, nu-i normal?Nu suntem controlati, n-avem Curtea de Conturi pe cap de 2 ori pe an?", a incheiat viceprimarul.Varianta cetatenilor care sunt si membri USR este insa foarte diferita de cea a social-democratului. Andrei Nistor, cel care filma, ne-a povestit ca a fost luat pe sus si tarat afara din sala de politistii locali care au refuzat sa se legitimeze cand el le-a cerut-o."Sediul Consiliului Local este in aceeasi cladire cu Politia Locala. Consilierii au inceput sa ridice tonul si probabil au auzit si au venit sau i-o fi chemat cineva, dar asta nu as putea sa va zic. Am fost luat pe sus cu totul, consilierii tot urlau la politistii locali sa ne evacueze.Unul dintre politisti a venit la mine 'hai afara, hai afara'. Am spus 'sigur, hai sa vorbim linistit, spune-mi prima data cum te numesti si dupa aceea explica-mi in baza carei legi vrei sa ma dai afara si nu am voie sa particip la o sedinta publica si sa filmez'.A zis ca nu vrea sa se legitimeze, a tras de mine, eu am opus putin rezistenta si dupa a venit cu inca cineva si m-au tarat pana m-au dat afara. Afara erau 7-9 politisti. In sala mai erau cativa domni care nu fac parte din Consiliul Local, agitatori sa le spunem, si urlau destul de tare.Au venit si alti politisti si au incercat sa tempereze situatia. Le-am explicat ca nu vreau scandal, dar inca o data sa se legitimeze, a fost o situatie un pic tensionata, ne-am calmat si am stat acolo pana cand s-a terminat sedinta", a declarat, pentru Ziare.com, Andrei Nistor.Acesta l-a contrazis pe viceprimar, care ne spusese ca membrilor USR li s-a permis apoi din nou accesul la sedinta: "Noi eram 5 care am participat la sedinta, 4 am fost evacuati si nu am fost lasati sa intram, o colega a ramas. Au vrut sa o dea afara, dar in momentul in care le-a spus ca este avocat s-au potolit un pic si au lasat-o sa participe.Colega respectiva a reusit sa ia cuvantul la terminarea sedintei si au raspuns la niste intrebari. Eu am mai intrat abia la final, strict sa o iau si pe colega noastra, pentru ca stiind ca erau acei cetateni mai agitati am spus sa nu o lasam singura si sa plecam impreuna".Despre motivele invocate pentru a impiedica filmarea sedintei, Nistor spune ca nu au o baza legala in spate."Interesul nostru nu e nicidecum sa perturbam sedinta. Ei au cumva impresia ca noi vrem sa le furam locurile. Pe noi ne intereseaza fix sa-si faca treaba si asta le-am spus si consilierilor si primarului.Ei nu spun nimic, nu e nimic transparent, incearca sa faca lucruri ca pana acum, dar s-au trezit cu noi deodata ca le punem intrebari si nu prea stiu cum sa reactioneze.Au zis ca nu vor sa li se vada fetele, le-am spus ca eu filmez adidasii, ma intereseaza audio, ca toti cei interesati, care nu pot participa, avand in vedere ca sedinta are loc la ora 13:00, sa auda ce se intampla aici. Dintr-o simpla minuta nu prea isi pot da seama.Ei spun ca nu am cerut voie, dar nu scrie nicaieri explicit ca nu am voie. Le-am adus argumentul ca inclusiv colega lor, dna Firea, si dnul Negoita de la Sectorul 3 transmit toate sedintele live si au spus ca asta e altceva acolo. Si le-am spus OK, adica dna Firea incalca legea sau ce se intampla de acolo se poate si aici nu se poate? N-au un argument si incep sa urle", a conchis Andrei Nistor.Am vorbit si cu singura din grup care a ramas in sala si am aflat ca este cea a carei voce se aude spre finalul inregistrarii anuntand ca suna la 112. A si facut-o, chiar prin aplicatia STS, cea pe care autoritatile ne-au sfatuit sa o folosim dupa esecul localizarii Alexandrei la Caracal."Cand l-au luat pe presedintele filialei USR pe sus, am sunat la 112, prin aplicatia STS. Prima data mi-au inchis telefonul. Am sunat din nou, tot din aplicatie, si le-am dat adresa postala exacta, sos. Oltenitei 31 A, unde este sediul Evidentei Populatiei din Popesti-Leordeni.Operatoarea m-a intrebat de doua ori adresa, dar a trimis echipajul la sediul Primariei, care e in alta parte", a declarat, pentru Ziare.com, Cecilia Angheluta Barsan.In tot acest timp, politistii chemati in ajutor au sunat-o, insa, pentru a putea ramane la sedinta CL, a trebuit sa puna telefonul departe de ea, astfel incat consilierii sa se asigure ca nu-i va mai filma nimeni. Iar cetatenii despre care Andrei Nistor ne-a spus ca erau agitatori au ameninta-o si pe ea."Sigur ca m-am simtit in pericol. Ma amenintau cu pumnii si le tot repetam ca sunt avocat si de infractiunile impotriva unui avocat raspunde direct Parchetul de pe langa Curtea de Apel si asa s-au oprit. Eu eram asa de viteaza ca am crezut ca e echipajul la usa. Dar echipajul nu a mai ajuns.Ei m-au sunat pe telefon, dar eu aveam telefonul in geanta si geanta pusa pe o masa la departare de un metru si nu aveam voie sa ma apropii de ea. Cand am iesit, am sunat eu la apelurile ratate, erau niste numere de mobil. Si asa am aflat ca sunt cei de la politia nationala care incercasera sa ma gaseasca", ne-a mai povestit ea.Atat ea, cat si Andrei Nistor vor merge acum la Politie pentru a face plangere penala impotriva politistilor locali care au intervenit astfel la sedinta Consiliului Local de luni.