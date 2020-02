Sedinta de guvern: Autospeciale de supraveghere cu termoviziune pentru Politia de Frontiera

Ziare.

Este vorba de o nota de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente proiectului de investitii privind achizitia echipamentelor mentionate.Potrivit documentului mentionat, achizitia este necesara "in vederea executarii in cele mai bune conditii a activitatilor de control la frontiera Romaniei, dar si pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2016"."In contextul necesitatii indeplinirii de catre Romania a criteriilor tehnice de aderare la Spatiul Schengen a rezultat necesitatea dotarii structurilor operative ale Politiei de Frontiera cu autospeciale necesare derularii misiunilor specifice", se mai arata in nota de fundamentare.Documentul precizeaza ca finantarea se realizeaza din fonduri externe nerambursabile, in cadrul programului national aferent Fondului pentru securitate interna si de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie.Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA), in preturi valabile in luna noiembrie 2019, se ridica la 51.292.000 de lei.Autospecialele ar urma sa intre in dotarea politistilor de frontiera din Bucuresti si din judetele Timis, Caras-Severin, Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Constanta, Tulcea, Galati, Vaslui, Iasi, Botosani, Suceava, Maramures, Satu Mare, Bihor si Arad.Totodata, Executivul urmeaza sa aprobe, in sedinta de miercuri, o nota de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor de achizitie pentru cinci salupe de interventie."Achizitia se incadreaza in Programul National Fondul pentru Securitate Interna, cadrul financiar 2014-2020, Actiunea Specifica 2 - 'Echipamente Frontex', finantat de catre Comisia Europeana. Prin aceasta actiune (...) Inspectoratul General al Politiei de Frontiera isi propune sa achizitioneze doua nave maritime de patrulare si cinci salupe de interventie necesare in operatiunile comune Frontex", se arata in nota de fundamentare a actului normativ.Potrivit acestui document, valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA), in preturi valabile in luna noiembrie 2019, privind achizitia celor cinci salupe de interventie se ridica la 41.569.000 de lei.