Sediul PSD Cluj a fost incendiat - Politia face ancheta

"Un protestatar 'rezist' a incercat, la inceputul anului, sa incendieze sediul social-democratilor clujeni. Dupa un an, pentru fapta savarsita a fost trimis la munca in folosul comunitatii, timp de 60 de zile.In noaptea trecuta, intr-o maniera similara, dar mai radicala, o mana criminala a dat foc la scarile spre sediul PSD Cluj si la anexele sediului PSD Cluj", a scris pe Facebook presedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra. "Asta nu este nici opozitie, nici politica, este anarhism curat! In alte state europene astfel de incendieri politice sunt asimilate actelor extremiste", a adaugat acesta.Informatia a fost confirmata si de IPJ Cluj, care face cercetari la fata locului.