Sef de post de Politie din Braila, prins baut la volan

Potrivit debraila.ro, seful de post din comuna Ciresu, judetul Brauila, in varsta de 33 de ani, se afla, vineri seara, pe strada Celulozei din municipiu si nu a oprit la semnalele colegilor sai.In cele din urma, pe aceeasi strada, agentul a fost oprit, iar rezultatul inregistrat de aparatul alcooltest a aratat o alcoolemie de 0,92 mg/l alcool pur in aerul expirat.Agentul a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.Barbatul este cercetat penal pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului, dar si disciplinar, masura fiind dispusa de comanda Inspectoratului de Politie Judetean Braila.