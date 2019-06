Sef din IGPR, dupa decesul politistului din Timis aflat in misiune: Daca au existat sincope in organizarea interventiei, vinovatii vor plati

cum a fost impuscat politistul din Recas

dosar penal pentru savarsirea infractiunii de omor calificat

Comisarul sef de politie, Florian Dragnea a explicat, in cadrul unei conferinte de presa, de duminica seara, care a avut loc la sediul Politiei Romane, cum s-au petrecut faptele in urma carora un politist de 43 de ani din Recas, judetul Timis, Cristian Amariei (foto), a fost impuscat mortal in misiune."Inca de la inceput, as dori sa transmit din partea conducerii Politiei Romane sincere condoleante familiei politistului, alaturi de care suntem in aceste momente grele. Astazi, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Timis au obtinut informatii punctuale cu privire la faptul case afla intr-un imobil din localitatea Izvin, judetul Timis.In baza informatiilor obtinute, politistii au demarat activitati specifice pentru prinderea numitului Lepa Ionel Marcel, urmarit international, in baza unui mandat de executare a pedepsei inchisorii emis, la data de, de Judecatoria Lugoj, fiind condamnat pentru comiterea infractiunii de tentativa la talharie", a declarat Dragnea.Comisarul sef de politie a relatat si"Astfel, politistii s-au deplasat la imobilul respectiv, iar una dintre echipele de politisti a ocolit imobilul, pentru a se asigura ca suspectul nu fuge prin partea din spate, moment in care urmaritul a iesit din casa si a facut uz de arma, in urma caruia colegul nostru si-a pierdut viata.Ulterior, suspectul a fugit in curtea altui imobil, unde ar fi amenintat cu arma o persoana, incercand sa-i sustraga autoturismul, moment in care. Fac precizarea ca Lepa Ionel Marcel a fugit intr-o zona impadurita a localitatii, fiind in continuare cautat", a mai spus acesta.Florian Dragnea a declarat ca imediat dupa producerea evenimentului au fost dispuse masuri pentru sprijinirea politistilor din cadrul IPJ Timis."Imediat dupa producerea evenimentului, de la nivelul Inspectoratului General al Politiei Romane s-au dispus masuri pentru sprijinirea politistilor de la nivelul I.P.J. Timis, in vederea depistarii si retinerii persoanei in cauza. Astfel, au fost trimisi specialisti din cadrul Directiei de Investigatii Criminale, de la Institutul National de Criminalistica si de la Serviciul pentru Interventii si Actiuni Speciale.De asemenea, am dispus. Totodata, s-a solicitat si sprijinul structurilor de Politie de Frontiera si ale Jandarmeriei. Nu in ultimul rand, am solicitat sprijinul Inspectoratului General de Aviatie al M.A.I., in vederea survolarii zonei si sprijinirii echipajelor din teren. Va asigur ca au fost luate toate masurile pentru identificarea autorului in cel mai scurt timp posibil", a ai spus comisarul sef de politie.Florian Dragnea spune ca au fost dispuse verificari si la nivelul IPJ Timis."De asemenea, conducerea Politiei Romane a dispus verificari la nivelul IPJ Timis, cu privire la toate aspectele care privesc aceasta misiune, iar. Este normal sa avem toate elementele cu atat mai mult cu cat vorbim despre pierderea vietii unui coleg. In cauza s-a intocmit, in cadrul caruia procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis efectueaza cercetari", a mai spus adjunctul Politiei Romane.Un politist de 43 de ani de la Postul de Politie Recas a fost impuscat mortal, in misiune, de un barbat cautat pentru talharie. Mai multe echipaje de Politie, jandarmi si mascati de la trupele special, il cauta acum pe agresor.