Desi platiti din bani publici, sefii Jandarmeriei si ai Politiei si-au secretizat salariile. Cu ajutorul PSD si ALDE

Secretizarea veniturilor a fost facuta atat de fostul sef al IGPR, chestorul Ioan Buda, demis dupa scandalul mediatic din cazul crimelor de la Caracal, dar si in cazul celor patru adjuncti ai inspectorului general al Politiei Romane.Este vorba de comisarul-sef de politie Florian Dragnea, care conduce in acest moment,, Politia Romana, chestorul Victor Wili Apreutesei, chestorul Carmen Camelia Tuicu si comisarul-sef Viorel-Daniel Radulescu.Situatia este valabila si in cazul altor ofiteri superiori din politie, atat la nivel central, cat si in cadrul inspectoratelor de politie judetene.De asemenea, aceeasi moda o regasim si in cazul Jandarmeriei Romane. Unul dintre exemple este cel al celebrului colonel Ionut Catalin Sindile, implicat in represiunea manifestantilor la mitingul din 10 august 2018.Un alt caz este al fostului sef al Jandarmeriei, colonelul Sebastian Cucos, care conduce in prezent Jandarmeria Bucuresti, cercetat de procurorii militari.Ziare.com a intrebat la Agentia Nationala de Integritate (ANI) de ce politistii au salariile la secret si daca exista vreo consecinta pentru faptul ca nu-si fac publice veniturile.Potrivit oficialilor ANI, articolul 29 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice stabileste clar ca functionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care isi desfasoara activitatea in cadrul tuturor autoritatilor publice centrale ori locale sau, dupa caz, in cadrul tuturor institutiilor publice, trebuie sa-si declare veniturile.."Totusi, potrivit Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, intre parti poate interveni un contract de confidentialitate.O astfel de clauza, valabila in cazul politistilor, a fost introdusa prin Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, promovata de coalitia PSD si ALDE.In esenta, legea trebuia sa elimine disfunctionalitatile din sistemul public de salarizare, dar in actul normativ a fost strecurat un articol buclucas.Articolul 86, alineatul 4, stabileste ca: "O lege care a fost promovata abitir de fostul lider PSD, Liviu Dragnea,, de liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, si de parlamentarii PSD si ALDE.Procedura legislativa din Parlament in acest caz a durat doar o luna. Iata traseul Legii nr. 153/2017, pe site-ul Camerei Deputatilor. Oficialii ANI explica pentru Ziare.com ca, in cazurile in care exista norme speciale sau clauze privind asigurarea confidentialitatii veniturilor declarantului sau ale membrilor familiei sale, "este obligatorie dovada acestor aspecte prin anexarea la declaratia de avere a unei adeverinte salariale prin care se confirma existenta clauzei, respectiv indicarea normelor speciale care instituie obligatia de confidentialitate, situatie in care se poate dispune anonimizarea informatiilor privind veniturile realizate."Prin urmare, declaratiile de avere se vor completa la toate rubricile prevazute de formular, inclusiv cu veniturile declarantului si ale membrilor sai de familie realizate in ultimul an fiscal incheiat, urmand ca pentru fiecare caz in parte, pe baza documentelor anexate declaratiei de avere si din care rezulta existenta clauzei de confidentialitate, "inspectorii de integritate sa se pronunte cu privire la anonimizarea informatiilor privind veniturile realizate."Practic, ofiterii trimit declaratiile de avere completate, cu documentele anexate, iar inspectorii ANI sau persoanele responsabile cu declaratii de avere din Politie le anonimizeaza.," conchide ANI, in raspunsul transmis