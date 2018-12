Seful DGA ar fi copiat in lucrarea de doctorat. Catalin Ionita: Cele mai multe texte sunt scrise de mine

Doctor din 2012

Chestorul Catalin Ionita afirma ca a facut totul cu buna credinta, ca cele mai multe texte sunt scrise de el, iar restul sunt preluate din materialul bibliografic si ca lucrarea sa este conforma standardelor de la momentul prezentarii si sustinerii ei."Oricum, suma pe care o primesc pentru titlul de doctor nu cred ca va acoperi vreodata munca si absenta mea din familie", spune Ionita.Mai multe pagini din capitolul VII al lucrarii de doctorat a lui Catalin Ionita, referitor la "Concluzii si propuneri de lege ferenda", sunt identice cu cele ale sectiunii "Pornografia infantila in internet", din articolul "Probleme juridice privind continuturile negative din Internet" scris de avocatul Horatiu Dan Dumitru, in numarul 3/2003 al publicatiei "Pandectele romane".Conform CV-ului postat pe site-ul Directiei Generale Anticoruptie, al carei director general este, Ionita a fost, in intervalul 2009 - 2012, doctorand al Academiei de Politie Al. Ioan Cuza din Bucuresti, in 2012 obtinand titlul de doctor.Lucrarea sa de doctorat s-a intitulat "Criminogeneza infractiunilor cibernetice", coordonator fiind profesor universitar doctor Stefania - Georgeta Ungureanu.Documentul este structurat pe sapte capitole, referitoare la statutul criminalitatii cibernetice, principalele forme de manifestare, criminogeneza, elemente de drept penal comparat in materie, modalitati de prevenire si combatere si concluzii si propuneri de lege ferenda.Articolul scris de avocatul Horatiu Dan Dumitru nu este mentionat in bibliografia lucrarii. Contactat de News.ro, avocatul Horatiu Dan Dumitru a refuzat sa comenteze."Pe plan legislativ, este esential rolul Conventiei Consiliului Europei pentru combaterea criminalitatii informatice, semnata la Budapesta, la data de 23 noiembrie 2001. Avand ca obiect realizarea unui demers comun al mai multor state de a implementa in legislatiile lor nationale modalitati de combatere a infractionalitatii bazate pe sisteme informatice, Conventia acorda, in Articolul 9, un spatiu important pornografiei infantile, reglementand fapte pe care statele semnatare urmeaza sa le incrimineze in legea penala interna si oferind anumite precizari de ordin conceptual", este primul paragraf al Capitolului Vll, identic unuia din articolul avocatului Dumitru, subtitlul "Pornografia infantila in internet".Si alte pasaje sunt preluate integral in lucrarea chestorului Catalin Ionita.Chestorul Catalin Ionita a declarat pentru News.ro ca a facut totul cu buna credinta, iar lucrarea a fost citita de mai multi profesori si ca, daca este ceva in neregula, vrea sa isi asume."Vreau sa stiti ca am facut totul cu buna credinta. Cele mai multe texte sunt scrise de mine, iar restul sunt preluate din materialul bibliografic. Lucrarea a fost coordonata dupa standardele de atunci si a fost citita de mai multi profesori. Nu exista la momentul acela posibilitatea de verificare a plagiatului. Cred ca trebuie analizat si in contextul respectiv. Daca este ceva in neregula, vreau sa imi asum. Sunt un om care, de-a lungul carierei, si-a asumat orice", a afirmat el.El a tinut sa precizeze ca a facut lucrarea dintr-o convingere personala, nu pentru titlu si ca nu a urmarit sa beneficieze de bani. "Oricum, suma pe care o primesc pentru titlul de doctor nu cred ca va acoperi vreodata munca si absenta mea din familie", a conchis Catalin Ionita.Coordonatoarea tezei de doctorat, profesor universitar Stefania Georgeta Ungureanu, a fost condamnata pe fond la inchisoare cu suspendare, pentru ca a inselat Academia de Politie, precum si noua doctoranzi ai acestei institutii.Prorectorul Academiei de Politie, Mihai Marcoci, a declarat la Digi24, ca 55 de teze din 149 de teze verificate, din perioada 2011 - 2018, au probleme. Doua treimi din cele 149 de teze verificate apartin lucratorilor in Ministerul de Interne.Catalin Ionita este la conducerea Directiei Generale Anticoruptie din 2016. In intervalul ianuarie - iunie 2018, s-a aflat la conducerea Politiei Romane, de unde a demisionat, revenind la postul detinut la DGA.Ionita a demisionat de la sefia IGPR, fiind urmarit penal pentru trafic de influenta si fals in declaratii in forma continuata, fapte comise in perioada in care era seful Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Politiei Sectorului 1, dosarul fiind constituit in 2018.