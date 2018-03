Seful IPJ Dambovita este cercetat disciplinar, in cazul femeii ucise in coaforul din Titu

Nereguli si in cazul perchezitiei gresite de la Prahova

Astfel, seful Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita este cercetat de Directia Control Intern a IGPR, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, seful Inspectoratului General al Politiei Romane, Catalin Ionita."In ceea ce priveste infractiunea de omor din localitatea Titu , au existat in spatiul public mai multe afirmatii ale rudelor femeii ucise, in sensul ca starea de tensiune si amenintarile la care a fost supusa victima fusesera aduse la cunostinta Politei din Titu, de mai multe ori, anterior omorului.Am cerut atunci sa verific acele afirmatii si am cerut Directiei Control Intern din cadrul IGPR sa faca o investigatie in acest caz. Va pot confirma ca, in urma verificarilor facute, s-au identificat posibile abateri disciplinare, motiv pentru care am inaintat materialul conducerii Ministerului Afacerilor Interne si am propus cercetarea prealabila a inspectorului sef al IPJ Dambovita, pentru ca aceasta functie intra in competenta de numire a ministrului", a precizat Ionita.Plutonierul Florin Oprea si-a injunghiat mortal concubina in varsta de 25 de ani intr-un coafor din Titu, pe data de 23 ianuarie.Militarul si-a recunoscut fapta, spunand ca ii pare rau, dar a sustinut ca femeia avea mai multe aventuri. Barbatul este acuzat de omor calificat.Nu e, insa, singura femeie care este ucisa, in pofida apelului catre autoritati.La sfarsitul lunii ianuarie, directoarea unei gradinite bucurestene a fost omorata de sotul impotriva caruia avea un ordin de restrictie . In teorie, agresorul n-ar fi trebuit sa se poate apropia de ea la mai mult de 200 de metri distanta. O alta femeie din comuna galateana Pechea a fost injunghiata mortal, pe strada, cu mai multe lovituri de cutit , chiar de catre fostul iubit. In trecut, femeia a facut nu una, ci mai multe plangeri la Politie pe numele barbatului, cu care avusese o relatie extraconjungala. Ultima dintre acestea, chiar in 2 februarie. O luna mai tarziu, agresorul, despre care Politia stia, a injunghiat-o de 17 ori, in zona gatului si a fetei.Seful unui serviciu al Directiei Operatiuni Speciale este cercetat disciplinar de IGPR, in urma perchezitiei gresite efectuate de politistii din Prahova la un profesor de istorie din Capitala."In situatia privind perchezitia din Bucuresti, Sectorul 4, s-au finalizat verificarile. Ele au evidentiat o superficialitate in activitatea de documentare, precum si verificare a informatiilor obtinute inainte de declansarea misiunii. Responsabilitatea pentru neajunsurile identificate revine atat politistilor din cadrul structurii de investigatii criminale din judetul Prahova, care au pus in executare mandatul de perchezitie la acea adresa, cat si politistilor din cadrul Directiei Operatiuni Speciale, care nu au acordat sprijinul necesar localizarii cu precizie a persoanelor cautate.Am dispus declansarea cercetarii prealabile fata de seful din cadrul IGPR - Directia Operatiuni Speciale, care avea printre atributii oferirea suportului tehnic necesar desfasurarii misiunii, si fata de doi politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale din Prahova", a precizat Ionita.Politistii din Prahova au descins, in urma cu aproape o luna, la locuinta profesorului de istorie Cornel Riegler, in cautarea unei femei acuzate de mai multe fapte de inselaciune.