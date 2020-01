Seful Politiei Campia Turzii s-a pensionat subit, dupa ce a fost prins beat la volan

Ziare.

Surse din cadrul Politiei Campia Turzii au declarat, vineri, ca Dorel Florian Fodorean urma sa fie schimbat oricum din functie in urma cercetarii disciplinare, dupa ce a fost prins baut la volan "Seful Politiei Campia Turzii, Dorel Florian Fodorean, este pensionar incepand cu data de 15 ianuarie, si-a depus actele de pensionare dupa ce a fost prins baut la volan si i s-a suspendat permisul de conducere.Dosarul sau penal este, inca, in lucru, iar cand se va intoarce de la procuror, se va lua masura sanctionarii contraventionale. Oricum, dupa incident, urma sa fie schimbat din functie, deoarece, prin gestul sau, a adus atingere uniformei de politist si a afectat imaginea Politiei", au spus sursele.La comanda Politiei Campia Turzii a fost numit adjunctul lui Fodorean, Sebastian Vasile Rus.Dorel Florian Fodorean a fost oprit in 9 ianuarie in trafic, dar a refuzat sa sufle in etilotest "din motive medicale". Ulterior, rezultatele analizelor de laborator au indicat o imbibatie alcoolica sub 0,80 mg/l alcool pur in sange, sub limita prevazuta de Codul Penal ca fiind infractiune.Fodorean are 51 de ani si lucreaza in sistem din anul 1990. A fost numit pe functia de sef al Politiei Campia Turzii in anul 2017.