Seful Politiei Campia Turzii, suspectat ca s-a suit beat la voal. A refuzat sa sufle in aparatul alcooltest

Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Cluj au declansat o ancheta interna."La data de 9 ianuarie, in jurul orei 22:00, politistii din cadrul Serviciului Rutier, Biroul Drumuri Nationale si Europene, au depistat un conducator auto de 50 de ani, din Campia Turzii, in privinta caruia exista suspiciunea ca s-ar afla sub influenta alcoolului. Acesta a fost depistat conducand un autoturism pe strada Laminoristilor (DN 15-E 60) din Campia Turzii.Barbatului i s-a solicitat sa se supuna testarii cu aparatul alcooltest, insa, din motive medicale, a refuzat. Prin urmare, acesta a fost condus la unitatea medicala unde i-au fost recoltate probe biologice in vederea stabilirii existentei/inexistentei alcoolemiei in sange", a informat, vineri, IPJ Cluj.In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, fapta prevazuta de Codul Penal."Intrucat persoana in cauza are calitatea de politist, in paralel se efectueaza o ancheta interna, conducerea inspectoratului dispunand cercetarea disciplinarea a acestuia", au mai precizat reprezentantii IPJ Cluj.