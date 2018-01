Seful Politiei Capitalei a demisionat. 22 de politisti sunt deferiti Parchetului in cazul pedofilului Stan

Pedofilul care a pus pe jar Guvernul

Ziare.

com

Acest document de 11 pagini citat de Digi24 precizeaza caIn raport se arata ca s-a dispus sesizarea ministrului de Interne pentru declansarea cercetarii prealabile cu privire la posibile abateri disciplinare fata de chestorul Mihai Marius Voicu, adjunctul lui Despescu la IGPR, si chestorul Nicu Dragos Orlando, seful Politiei Capitalei.Totodata, s-a inceput deja ancheta disciplinara fata de 22 de politisti din cadrul Brigazii Rutiere si a sectiilor 18 si 22, pentru care a fost sesizat si Parchetul General.Este vorba despre, unde lucra Eugen Stan, inclusiv seful direct al pedofilului, Emanuel Vornicu, dar si seful de la Brigada Rutiera, Victor Galceava. Si fostul sef al Brigazii Rutiere din 2016, Daniel Vasile, este cercetat disciplinar si va fi si de procurori.Politistilor de la Rutiera li se reproseaza lipsa de reactie si ca nu au raportat mai repede ca Eugen Stan lucreaza acolo.Apoi,, acolo unde a ajuns cazul de agresiune sexuala din Sectorul 6, sunt si ei cercetati disciplinar si deferiti Parchetului pentru ca au raportat prea tarziu cele intamplate acum o saptamana. Mai exact, si-au anuntat superiorii abia dupa 5 ore de la depunerea plangerii de catre parintii celor doi frati.Si, care s-au ocupat de cazul tentativei de viol din decembrie 2016, cand autor era tot Eugen Stan, sunt cercetati disciplinar si deferiti Parchetului.In plus, doi fosti politisti de la Sectia 18 sunt deferiti Parchetului pentru ca cercetarea disciplinara nu mai este posibila, odata cu trecerea lor in rezerva dupa ce s-au pensionat in aceasta vara.In raportul lui Despescu, nu e semnalata nicio neregula cu privire la seful Serviciului Omoruri de la Politia Capitalei, Radu Gavris, a carui demisie a fost ceruta de Carmen Dan, ministrul de Interne, si care a preluat cazul Stan de la sectia 22.Dupa cazul politistului-pedofil, care a umblat liber zile intregi fara sa fie recunoscut de propriii colegi si sefi si dupa ce au iesit la suprafata chiar detalii ca acestia ar fi musamalizat dosare in care era cercetat in trecut, Carmen Dan a cerut demiterea sefului Politiei Romane. Tudose insa a respins cererea si a avut propria-i discutie cu Bogdan Despescu, anuntand in schimb ca nu mai vrea sa lucreze cu ministrul de Interne pentru ca l-a mintit.Tudose a contestat si intentia ministrului Dan de demitere a sefului de la Serviciul Omoruri."Demiterea sefului de la Omoruri, care nu are AN-uri (dosare cu autori necunoscuti - n.red.) mi se pare exagerata. De ce nu a plecat consilierul ministrului care a fost coleg de tura sapte ani cu faptuitorul?", a spus Tudose, miercuri seara, la Antena3. Procurorii au anuntat vineri ca au extins ancheta in cazul politistului-pedofil si ii cerceteaza colegii pentru favorizarea faptuitorului.