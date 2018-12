Seful Politiei Capitalei a fost schimbat din functie. IGPR explica motivele deciziei

Ziare.

com

Anterior, surse din Politie au anuntat pentru News.ro aceasta schimbare."Avand in vedere ca Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti este unitatea din cadrul Politiei Romane careia ii va reveni rolul principal in pregatirea si gestionarea eficienta din punct de vedere al asigurarii ordinii si sigurantei publice in contextul preluarii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre Romania, la nivelul acestei institutii s-au decis unele masuri pentru ridicarea capacitatii operationale.In continuarea procesului de modificare a structurii organizatorice, anuntata de catre Inspectorul General al Politiei Romane, incepand cu data de 10.12.2018, propunerea de reorganizare a unitatii a fost aprobata, iar functia de sef al Politiei Capitalei a fost transformata, fiind la acelasi nivel ierarhic cu cea de adjunct al inspectorului general al I.G.P.R", explica IGPR.Astfel, cu aceeasi data, prin ordin al ministrului afacerilor interne, a fost imputernicit, in functia de director general al D.G.P.M.B., pe o perioada de maximum 6 luni, comisarul-sef de politie Miron Adrian-Ciprian, care pana in prezent a detinut functia de inspector general adjunct al I.G.P.R.Chestorul de politie Voicu Mihai Marius, director general al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, a fost eliberat din functie si pus la dispozitia D.G.P.M.B. pe o perioada de 6 luni."Totodata, pe langa modificarile structurale, pentru acoperirea deficitului existent si buna functionare, Politia Capitalei va beneficia si de suplimentarea numarului de posturi si, implicit, de cresterea numarului de politisti care se vor incadra in unitatile de politie pe tot parcursul anului, pe masura ce vor absolvi institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne.Modificarile urmaresc obtinerea de eficienta si calitate sporite in activitate, descentralizarea deciziei, dinamizarea proceselor interne si cresterea gradului de specializare pentru anumite segmente de activitate, astfel incat sa se asigure un raspuns institutional optim la realitatile si evolutiile sociale, iar Politia Romana sa isi indeplineasca in mod eficient misiunea de garant al sigurantei comunitatii", mentioneaza IGPR.In data de 7 decembrie seful IGPR Ioan Buda a trimis o adresa catre Prefectura Capitalei in care a solicitat prefectului sa avizeze eliberarea din functie a lui Voicu, invocand doua articole de lege, unul din Legea de organizare si functionare a Politiei Romane, iar al doilea din Statulul politistului.In varsta de 42 de ani, Adrian Ciprian Miron este adjunct al inspectorului general al Politiei Romane din aprilie 2018, anterior, el detinand functia de adjunct al inspectorului sef al Inspectoratului Judetean de Politie Cluj.Chestorul de politie Marius Voicu a devenit director general al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa ce i-a incetat imputernicirea ca adjunct al sefului IGPR, anunta in 27 martie Ministerul Afacerilor Interne, adaugand ca aceasta functie, inferioara celei detinute, este ocupata prin concurs.Voicu se afla in grupul de 18 politisti vizati de Corpul de Control al MAI in legatura cu modul de actiune in cazul politistului Eugen Stan, acuzat de agresiuni sexuale.