Seful Politiei Caracal a fost demis - surse

Ziare.

com

Decizia a fost luata in urma interventiei defectuoase in cazul Alexandrei, fata de la Caracal despre care exista indicii ca a fost ucisa, au declarat surse din Politie pentru Mediafax.Nicolae Mirea lucra in Politie din 1990, este ofiter si a ocupat mai multe functii in cadrul acestei institutii.In urma interventiei de la Caracal, au fost destituiti si seful Politiei Romane, chestorul Ioan Buda, si adjunctul Politiei Olt, Florin Alexe Alexandra, in varsta de 15 ani, a fost data disparuta miercuri, iar, joi, fata a sunat la ora 11.00 de trei ori la Serviciul de Urgenta 112, anuntand ca este sechestrata. Cu toate datele furnizate, Serviciul de Telecomunicatii Speciale nu a reusit o locatie exacta, ci o arie de cautare, politistii avand nevoie de 19 ore pentru a intra in imobilul principalului suspect.O alta fata, care se pare ca a disparut in urma cu mai bine de trei luni, si care era din judetul Dolj, pare sa fie o alta victima a principalului suspect, Gheorghe Dinca, in varsta de 66 de ani, care a fost retinut, sambata, pentru o perioada de 24 de ore , sub aspectul savarsirii in concurs, a infractiunilor de trafic de minori si viol.