"Seful Politiei, despre masina cu numere antiPSD: Nu a fost presiune politica. Acesta este simplul adevar"

"Am asteptat de la autoritatile suedeze un raspuns si am primit un raspuns prin care spune ca numarul de inmatriculare preferentiale sunt valabile doar pe teritoriul Suediei. Raspuns primit oficial prin Interpol.In situatia respectiva, noi am identificat in trafic acest autoturism, i-au fost ridicate numerele de inmatriculare si i s-a intocmit un dosar penal conform Codului Penal. Nu a fost o presiune politica, acesta este simplul adevar", a declarat Ioan Buda.Sursa citata a mai precizat ca nu stie daca, pana acum, au mai fost oprite in trafic masini cu numere similare.Politia Rutiera a anuntat luni ca masina cu placute M**E PSD a fost oprita de patru ori in trafic de Politie, incepand cu data de 17 iulie, atunci cand a intrat in tara pe la Vama Nadlac, dar abia acum autoritatile au avut toate raspunsurile din partea autoritatilor suedeze.