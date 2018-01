Seful Politiei Romane a venit la Guvern sa discute cu Tudose, dupa ce Carmen Dan a propus demiterea sa

Ziare.

com

Seful Politiei Romane a ajuns la Palatul Victoria in jurul orei 10.00.Ministrul Carmen Dan a anuntat, marti, ca a trasnmis premierului propunerea de schimbare din functie a sefului Politiei Romane Bogdan Despescu, care va fi inlocuit de Catalin Ionita ca interimar, ea spunand ca este total nemultumita de explicatiile pe care le-a primit din partea Politiei Romane in cazul politistului acuzat de agresiuni sexuale si considera insuficiente masurile anuntate.Bogdan Despescu are rang de secretar de stat, iar ordinul de eliberare din functie a acestuia ar trebui semnat de premierul Mihai Tudose, care l-a chemat la Guvern pe actualul sef al Politiei Romane . Despescu ar urma sa ii prezinte premierului raportul de activitate, dupa care Mihai Tudose sa ia o decizie in privinta unei eventuale inlocuiri a acestuia din functie.Conducerea Politiei Romane a anuntat marti ca seful politistului de la Brigada Rutiera a Capitalei acuzat ca a agresat sexual doi copii in liftul unui bloc din Drumul Taberei a fost eliberat din functie "pana la clarificarea situatiei", iar sefii de schimb, precum si psihologul unitatii din care facea parte politistul vor fi cercetati disciplinar.De asemenea, a fost informat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la initierea unei analize privind modul de instrumentare a dosarelor in care este cercetat politistul rutier, iar, in functie de rezultatul acesteia, dispunerea de masuri legale, a mai anuntat Politia Romana.Politistul de la Brigada Rutiera a Capitalei acuzat de agresiuni sexuale, cele mai recente victime fiind doi copii din sectorul 6 al Captalei, a fost arestat preventiv marti pentru 30 de zile