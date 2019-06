Seful Politiei Romane: Actiunea de prindere a infractorului care a ucis politistul din Timis a fost organizata defectuos

Ziare.

"In primul rand, discutam de organizarea in sine.. O sa va explic de ce si cum la momentul oportun, astazi ne concentram pe o singura chestiune - sa il prindem pe criminal, dupa care venim si facem o analiza a evenimentelor, dupa ce analizam cum s-a organizat actiunea, cum s-a intervenit", a precizat Buda, la MAI.Intrebat de jurnalisti de ce a fost interventia "defectuoasa", el a raspuns: "".El a precizat ca nu se stia ca infractorul respectiv este inarmat la momentul la care s-a actionat."Politistii de la urmariri au fost bine echipati si au fost prezenti in zona. Probabil ca trebuia sa se ia si alte masuri cu privire la supravegherea zonei respective. (...)Politistii nostri l-au urmarit un kilometru, au tras peste 36 de focuri de arma. Erau doi, unul a luat-o intr-o directie, celalalt in alta directie. Politistul a actionat corect", a afirmat Buda.Intrebat cati politisti mai au in dotare pistoale Carpati din '74, cum avea cel care a fost ucis duminica, Buda a subliniat ca exista armament performant in dotarea Politiei, precum si acele pistoale Carpati. El a aratat ca dotarea politistilor cu armament si cu vesta antiglont s-a facut gradual, incepand cu cei care sunt in structurile operative de interventie si ordine publica.De asemenea, intrebat daca cei doi politisti de la ordine publica aveau in dotare aceste veste, el a raspuns afirmativ. "Politistii de la ordine publica au in dotare si ei aceste veste. Trebuie sa intelegem ca exista astazi un contract-cadru pentru achizitia a peste 35.000 de veste, s-au achizitionat anul trecut in jur de 3.500. Achizitia continua", a sustinut el."In primul rand astazi discutam despre prioritatea zero a Politiei Romane de a-l prinde pe acest criminal, dupa care discutam de proceduri. Da, intr-adevar, sunt anumite proceduri care trebuie respectate la interventii de acest gen, dar acum prioritatea zero e prinderea criminalului. Avem efective de aproximativ 300 - 400 de oameni in zona, de la toate structurile ministerului, aproximativ 250 de politisti, echipamente performante, scotocim toata zona, scotocim toate imobilele, avem cateva piste, incercam sa ducem la audieri tot anturajul in care se invartea acest infractor deosebit de periculos.Trebuie sa retinem ca trebuie actionat gradual, pentru ca in primul rand vor actiona cei de la SAS, de la SIAS si pe urma politistii, ca sa nu punem si alti colegi in situatia in care a fost colegul nostru", a spus Buda.Inspectorul general al Politiei Romane a afirmat ca uciderea politistului din Timis reprezinta o tragedie pentru familie in primul rand, dar si pentru familia politistilor. "Vom sprijini familia in aceste momente grele", a adaugat Buda.Duminica dupa-amiaza, un politist de 43 de ani a fost impuscat mortal , pe raza localitatii timisene Izvin, in timp ce se afla intr-o misiune de prindere a unui barbat dat in urmarire nationala. Agresorul inarmat a fugit, pentru prinderea acestuia fiind desfasurata o operatiune a politistilor.