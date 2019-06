Seful Politiei Romane anunta ancheta la Timis, dupa moartea politistului

Ziare.

"Sunt doua etape. Prima pana in momentul in care a fost impuscat colegul nostru. A doua parte - de la impuscarea colegului si pana la retinerea suspectului.Am dispus o ancheta. E in curs, dau detalii la finalizare", a declarat chestorul Ioan Buda.Jurnalistii au insistat sa afle detalii despre ancheta, insa chestorul a reiterat ca abia dupa finalizarea acesteia va oferi mai multe detalii.Vezi si Mesajul transmis de MAI pe Facebook dupa capturarea ucigasului politistului din Timis (Foto) Intrebat daca el ar fi trimis politistii echipati in acest fel intr-o astfel de misiune, chestorul a evitat sa raspunda direct, discutand mai mult despre pregatirea unei astfel de interventii."Noi zilnic avem in jur de 17-18-20 de urmariti general care sunt retinuti. De la inceputul anului, 3.800 de urmariti general au fost retinuti. Fiecare actiune trebuie pregatita intr-un anumit fel. Pregatirea consta in realizarea profilului si a modului de actiune.Colegii mei trebuiau sa studieze profilul si in functie de asta au stabilit locatia si trebuiau sa intervina conform procedurilor. Trebuia sa fim pregatiti pentru aceasta actiune", a spus el.Intrebat cum s-a aflat despre locul in care se afla barbatul care l-a impuscat pe politist, chestorul a raspuns ca: "Sunt masuri informative pe care colegii nostri le-au avut in zona si in functie de asta si-au dozat informatiile inspre acea directie".Chestorul Ioan Buda a precizat ca, joi, va avea loc inmormantarea politistului impuscat duminica si ca abia apoi se va termina si ancheta si va oferi detalii."Familia este indurerata, cum e si normal. Si nu mi-au cerut explicatii. Am incercat pe cat posibil sa fiu alaturi de ei", a adaugat seful Politiei Romane.Amintim ca un politist de 43 de ani de la Postul de Politie Recas a fost impuscat mortal , in misiune, de Ionel Marcel Lepa, un barbat cautat pentru talharie.Politistul avea in dotare un pistol Carpati model 74, iar agresorul a avut un Glock.In urma acestui eveniment, sindicalistii din politie s-au plans ca sunt dotati cu echipamente la nivelul anilor 1970 si i-au cerut demisia ministrului Carmen Dan.Luni noapte, barbatul care l-a impuscat pe politist a fost capturat si operat, marti, pentru ca fusese impuscat de doua ori in timpul interventiei de duminica.