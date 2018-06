Seful Politiei Romane care si-a dat ieri demisia, pus sub acuzare de DNA pentru trafic de influenta si fals in declaratii

Acuzatiile DNA

Demisia, urmata de audiere

Un comunicat al procurorilor remisprecizeaza ca DNA a dispus urmarirea penala a suspectilor Alexandru Catalin Ionita, la data faptelor seful Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Politiei Sectorului 1 Bucuresti, in prezent chestor principal de politie, si a Petrutei Dinu.Aceasta din urma este anchetata pentru cumparare de influenta.DNA il acuza pe Ionita ca a pretins de la Petruta Dinu (persoana indreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafete de aproximativ 18 hectare, in localitatea Popesti-Leordeni, judetul Ilfov) cedarea cu titlu gratuit a unei suprafete de 4 hectare, promitand in schimb ca ii va determina pe functionarii publici cu atributii in acest sens sa urgenteze finalizarea procedurii de punere in posesie.Ca urmare a demersurilor facute de Ionita, pe 3 decembrie 2010, Comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a judetului Ilfov a emis titlul de proprietate in favoarea Petrutei Dinu si a altor trei persoane asupra a 18,17 hectare, transmite DNA.Ulterior, pe 19 martie 2015, persoanele beneficiare ale terenului i-au vandut intreaga suprafata lui Ionita si unei alte persoane din familia lui.Conform intelegerii anterioare, cumparatorii au achitat doar pretul de 70.000 de euro pentru suprafata de 14 hectare (pretul convenit fiind de 5.000 euro/hectar), restul de 4,17 hectare fiind cedate cu titlu gratuit.DNA mentioneaza ca, in declaratiile de avere din perioada 2015 - 2018, Ionita a facut declaratii necorespunzatoare adevarului cu privire la terenul in cauza, de fiecare data mentionand doar o suprafata de 18.174 m2 (1,8 hectare), adica 10% din suprafata reala dobandita.Amintim ca chestorul Catalin Ionita, care a demisionat, marti, de la conducerea Politiei Romane, s-a prezentat, miercuri dimineata, la sediul DNA Aici, el a precizat ca are calitatea de suspect, insa este nevinovat."Am fost citat in 18 iunie pentru a mi se aduce la cunostinta calitatea de suspect intr-un dosar. Am considerat ca este de datoria mea sa fac un pas inapoi, pentru a proteja imaginea Ministerului de Interne si a Politiei Romane. Demisia mea este un gest de demnitate si onoare", a sustinut Catalin Ionita. Fostul sef al Politiei Romane a fost schimbat din functie de premierul Viorica Dancila, in locul acestuia fiind imputernicit chestorul Ioan Buda, fost sef al Politiei de Frontiera, potrivit unei decizii a prim-ministrului, publicata, marti, in Monitorul Oficial.B.B.