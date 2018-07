"Seful Politiei Romane se incurca in explicatii: Conventia de la Viena se aplica cu anumite rezerve pe care fiecare stat membru le are in anumite conventii"

Contextul

Seful Inspectoratului General al Politiei Romane, chestorul general Ioan Buda, a declarat marti dimineata ca prevederile Conventiei de la Viena asupra circulatiei rutiere se aplica in functie de anumite rezerve pe care fiecare stat membru le are."Conventia are anumite articole si anumite alineate. Fiecare stat membru care este notificat are anumite rezerve cu privire la anumite articole si alineate. In functie de asta, binenteles ca statele membre, care sunt si isi mentin pozitia respectiva, aplica Conventia", a fost declaratia cel putin bizara a chestorului Buda pentru Realitatea TV. Conventia de la Viena din 1968 precizeaza ca numerele de inmatriculare ale autoturismelor trebuie sa fie formate fie din cifre, fie din cifre si litere. Asa ca politistii sustin ca in Romania nu se permite folosirea unor numere foarmate doar din litere, cum ar fi M**E PSD.Numai ca aceasta conventie a fost modificata in 2016, la solicitarea Belgiei, iar acum permite ca numerele de inmatriculare sa poata fi formate doar din litere. In acest moment, forma Conventiei de la Viena care apare pe site-ul ONU cuprinde amendamentul acceptat in 2016.Chestorul Buda a spus insa ca, chiar daca Romania nu a avut rezerve la Conventie, "se aplica legislatia nationala"."Discutia este in felul urmator, Conventia se aplica cu anumite rezerve pe care fiecare stat membru le are in anumite conventii. Belgia, in 2014, a amendat anumite revendicari", a declarat Buda, atunci cand a fost intrebat despre cum se aplica aceasta Conventie in Romania.Reporterul a insistat ca Romania nu a avut nicio rezerva la prevederile Conventiei, dar seful Politiei a spus ca documentarea subordonatilor sai s-a facut prin trei canale de comunicare de cooperare politieneasca, printre care Europolul si Interpolul.