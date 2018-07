Seful Politiei sustine ca soferul cu masina antiPSD a vrut sa ia copilul la audieri: E proces verbal

Ziare.

"Copilul de 8 ani - i s-a precizat soferului unde doreste sa lase copilul, sa il lase acasa. Nu a dorit decat sa ia copilul cu el, s-a intocmit un proces verbal in sensul asta. Tot colegii mei de la politie i-au adus un suc, o banana si a stat acolo", a relatat Ioan Buda.La randul sau, Razvan Stefanescu a spus, marti dimineata, la sediul Brigazii Rutiere, unde s-a prezentat cu avocatul sau, ca va depune o plangere penala, deoarece fiul sau a fost pus in situatia de a asista la audierea tatalui, care a durat cateva ore."Am intrebat in legatura cu drepturile minorului, de ce a trebuit baiatul meu sa fie in camera cu mine. Si am intrebat si ce se intampla, de fapt, ca nu stiam nimic de un dosar penal.Nu m-a anuntat nimeni ca am dosar penal. S-a confirmat, e dosar penal deschis pe numele meu. (...) Doamna politista m-a intrebat daca vreau sa duc minorul undeva. I-am spus ca nu aveam unde sa-l duc, sa ma fi lasat o ora, doua sa merg sa-l duc pe fiul meu undeva unde aveam incredere.Dansa ne-a luat impreuna. (...) Da, este (traumatizat - n.red.) . Ieri, cel putin, era. I-am explicat ca nu se intampla nimic, totul este bine. Ma tot intreba de ce m-a luat. Stie de placute, dar el folosestesi rade. (...) Facem plangere penala, pentru ca nu mi se pare corect. Ma puteau lasa o ora sa merg sa las copilul undeva. Nu au fost de acord, mi-au spus ca trebuie sa mergem la politie", a povestiti soferul.