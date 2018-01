Seful politistului acuzat de pedofilie a fost demis. Sunt cercetati si cei implicati in ancheta si psihologul unitatii

Ziare.

Decizia a fost luata ca "urmare a concluziilor preliminare rezultate in urma verificarilor dispuse de seful Politiei Romane la Brigada Rutiera Bucuresti", arata sursa citata.Astfel, a fost, sef Serviciu Supraveghere Rutiera Sectoarele 1,2,6 din cadrul Brigazii Rutiere, pana la clarificarea situatiei de fapt".De asemenea, s-a decis "informarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in vederea initierii unei analize privind modul de instrumentare a lucrarilor penale in care este cercetat cel in cauza, iar, in functie de rezultatul acesteia, dispunerea de masuri legale".Totodata, s-a dispus si "privind modul de instruire la intrarea in serviciu a politistilor rutieri, precum si acu privire la activitatea desfasurata".Deciziile au fost luate de seful Politiei Romane, Bogdan Despescu.Politistul acuzat de pedofilie va fi prezentat, marti, la Judecatoria Sectorului 6, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.Marti dimineata, ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut prima reactie in acest caz, precizand ca se astepta ca "cineva sa faca un pas in spate" si sa isi asume responsabilitatea pentru faptul ca barbatul acuzat de pedofilie este in Politie de mai multi ani.C.B.