Seful RAR Sibiu si un angajat MAI au fost retinuti dupa perchezitiile pentru spaga

Ziare.

com

Amintim ca zeci de perchezitii au avut loc miercuri, in judetele Sibiu, Valcea si Mures, intr-un dosar de coruptie in ceea ce priveste inspectia tehnica a masinilor in vederea inmatricularii, fiind ridicate documente si de la o institutie publica din Capitala.Printre cei retinut in acest caz se numara seful RAR Sibiu, Ioan Catalin Otetea, doi functionari de la RAR Sibiu si un altul de la RAR Valcea, dar si un functionar din Ministerul Afacerilor Interne (MAI).21 de persoane au fost duse la audieri, printre acestea fiind si trei lucratori MAI."Astazi, 11 septembrie 2019, ofiteri de politie judiciara din 22 de servicii judetene ale Directiei Generale Anticoruptie (Sibiu, Mures, Valcea, Alba, Hunedoara, Arges, Arad, Timis, Bistrita-Nasaud, Salaj, Cluj, Harghita, Covasna, Brasov, Maramures, Satu Mare, Olt, Dolj, Gorj, Mehedinti, Dambovita si Teleorman) si Structura Centrala, sub coordonarea procurorilor de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea si Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza, in total, 47 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Sibiu, Valcea si Mures, precum si ridicari de inscrisuri de la o institutie publica din Bucuresti, in 3 dosare penale constituite la nivelul celor 3 unitati de parchet, avand ca obiect fapte de coruptie savarsite de functionari publici cu si fara calitate speciala si persoane civile, in legatura cu activitati de identificare, omologare si verificare a starii tehnice a vehiculelor in vederea inmatricularii.Intre cele 3 dosare penale exista conexiuni privind realizarea activitatilor infractionale", anunta Directia Generala Anticoruptie miercuri.