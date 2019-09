Seful SAS Iasi, reclamat de subalterni ca-i pune sa se lupte intre si le trimite poze cu el dezbracat

Ziare.

Sesizarea privind nemultumirile luptatorilor SAS din cadrul IPJ Iasi privind comportamentul sefului lor direct a fost facuta miercuri, iar conducerea IPJ Iasi a dispus verificari."La data de 18 septembrie, la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Iasi au fost dispuse verificari cu privire la aspectele prezentate in sesizare, urmand ca in functie de cele constatate sa se dispuse masurile legale", a declarat Ioana Bilea, purtator de cuvant al IPJ Iasi.Luptatorii Serviciului de Actiuni Speciale din cadrul IPJ Iasi au sesizat conducerea institutiei, nemultumiti de comportamentul sefului lor direct. Angajatii SAS Iasi sunt nemultumiti de faptul ca seful lor, care ar frecventa o sala de culturism, i-ar obliga pe acestia sa mearga la aceeasi sala. In caz contrar, subcomisarul Costel Schiopu si-ar fi amenintat subordonatii ca ii va muta in cadrul altor structuri."A inceput sa ne ameninte sa mergem la acea sala, ca vom fi mutati cate doua luni la tara si repeta in mai multe circumstante, sedinte sau adunari ale structurii sau cand prindea pe fiecare pe hol (...) sa mergem la o sala de barbati!De aici pana la declansarea conflictului nu a fost decat un pas, acesta incepand sa aiba un comportament agresiv si un limbaj trivial 'nu aratati ca niste barbati' ", se arata intr-o scrisoare a mai multor luptatori din cadrul SAS Iasi.Potrivit aceleiasi surse, seful SAS ar trimite poze cu el dezbracat pe grupul de WhatsApp al colegilor, spunandu-le subalternilor sai "ca asa ar trebui sa arate un barbat adevarat, nu cum arata ei".Politistii din cadrul SAS Iasi sustin, potrivit scrisorii, ca seful lor i-ar fi pus sa se lupte intre ei, "cine refuza urmand sa fie mutat din cadrul serviciului, fapt ce a dus la nasuri sparte, ochi vineti, coaste fisurate, chiar si fracturi intr-un caz".Luptatorii SAS fac referire in scrisoare si la un stagiu de pregatire, care a avut loc recent, cand, la o alergare de doua ore si jumatate, Costel Schiopu le-ar fi interzis sa bea apa.Un alt moment prezentat in scrisoare este cand seful SAS Iasi s-ar fi dezbracat de camasa la un eveniment organizat la IPJ Iasi, la care erau prezente sotiile si fiicele colegilor sai, si ar fi defilat dezbracat "printre copii de 5 ani si fetite de 5 ani, repetand ca asa trebuie sa arate un barbat adevarat".O alta problema a sefului SAS Iasi ar fi, potrivit scrisorii, alimentatia si modul in care isi petrec timpul liber subordonatii sai."Daca vedea ca mananci altceva in afara de piept de pui si nu asa, 130 gr per portie, facea scandal si spunea ca mancam ca niste porci si de ce mancam nesanatos! (....) Obliga mai multi colegi sa alerge in fiecare zi 10 km si sa ii trimita pe aplicatie daca au alergat.Acesti colegi ii spuneau este ziua sotiei sau a copilului sau (...) a zis sa nu ne mai ascundem dupa sotii si copii, un luptator cere sacrificii", mai sustin angajatii SAS.