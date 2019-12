Seful Serviciului Arme si Munitii din IPJ Caras-Severin a fost retinut. Prefectul, sub control judiciar

Ziare.

com

In urma perchezitiilor desfasurate miercuri in dosarul privind falsificarea permiselor de port-arma instrumentat de DIICOT Caras-Severin, au fost puse in executare zece mandate de aducere."Este vorba de un dosar de crima organizata, in speta DIICOT, prin care se retine principala infractiune grup infractional organizat, pe langa multe alte infractiuni , printre care, interesant, si marturie mincinoasa. Nu stiu in ce consta acea marturie mincinoasa. Inseamna ca acesti oameni au mai fost audiati in acest dosar.Altfel, din punctul meu de vedere, nu se poate retine marturie mincinoasa, doar daca sunt numeroase decizii ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, plangerea penala la care se face referire nu vizeaza persoana, adica nu te poti autoincrimina in propria ta declaratie data in calitate de martor.Vom vedea in continuare daca se vor lua masuri preventive. (...) Acest dosar trebuie sa se bazeze pe probe solide, intrucat vorbim de foarte multe infractiuni care sunt retinute prin ordonante de punere in miscare", a declarat Cosmin Bolosin, avocatul sefului Serviciului Arme si Munitii din cadrul IPJ Caras-Severin, Radu Stefan.Acesta a afirmat ca asupraPotrivit unui comunicat remis de DGA- SJA Caras-Severin, ofiterii de politie judiciara ai institutiei, impreuna cu ofiteri anticoruptie din Alba, Arad, Gorj, Hunedoara, Timis si Mehedinti, au efectuat miercuri 9 perchezitii , dintre care una la sediul unei institutii din cadrul MAI, doua la sediul si punctul de lucru al unei societati comerciale si sase la domiciliile unor lucratori de politie si ale unor persoane fara calitate speciala."Perchezitiile au loc in cadrul unui dosar penal, constituit la DIICOT - Biroul Teritorial Caras-Severin, in urma unei sesizari din oficiu a ofiterilor SJA Caras-Severin, in care se efectueaza cercetari pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, nerespectarea regimului armelor si munitiilor, luare de mita, dare de mita, trafic de influenta, cumparare de influenta, abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, fals material in inscrisuri oficiale, fals intelectual, uz de fals, marturie mincinoasa si divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice", a informat sursa citata.In fapt, s-a retinut ca, incepand cu anul 2017, in judetul Caras-Severin s-a constituit un grup infractional organizat, format din seful unui serviciu din cadrul unei institutii apartinand MAI, un ofiter si trei agenti de politie din acelasi serviciu, precum si administratorul si angajatul unei societati comerciale autorizate in domeniul armelor si munitiilor. La grupul initial constituit au aderat, ulterior, si alte persoane, fara calitate speciala, scopul fiind de obtinere a unor beneficii de la persoane care intentionau sa obtina autorizatia de procurare a unei arme sau de la persoane care detineau deja arme si care savarseau diverse infractiuni sau contraventii la regimul armelor si munitiilor, se mai arata in comunicat.Intr-o prima modalitate, membrii grupului infractional organizat au obtinut beneficii materiale de la persoane care intentionau sa obtina autorizatia de procurare a unei arme. Concret, reprezentantii societatii comerciale autorizata in domeniul armelor si al munitiilor, in baza legii, organizau cursuri de instruire teoretica si practica, la finalizarea carora cursantii sustineau un examen in fata unei comisii formate din politisti specializati. In cazul promovarii examenului, cursantilor li se elibera un certificat de absolvire, ce statea la baza eliberarii autorizatiei de procurare a unei arme."In realitate, cei doi reprezentanti ai societatii comerciale autorizate nu sustineau cursurile si atestau in mod fictiv prezenta cursantilor la ore. Inainte de sustinerea examenului, politistii din grupare divulgau celor doi reprezentanti ai societatii comerciale subiectele de examen, care la randul lor le inmanau cursantilor ce sustineau examenul, promovabilitatea fiind de 100%.Promovarea examenului la cursurile organizate de aceasta societate comerciala a devenit de notorietate in randul persoanelor interesate si au existat cazuri in care persoane care domiciliau in judetele limitrofe si care nu reuseau sa promoveze examenele in judetele in care aveau domiciliu se inscriau la cursurile organizate de societatea comerciala in cauza, unde reusita era garantata", se precizeaza in comunicat.O a doua modalitate de actiune a grupului organizat viza favorizarea unor persoane cu functii importante, care detineau deja arme si care savarseau diverse infractiuni sau contraventii la regimul armelor si munitiilor. Astfel, la grupul infractional organizat, au aderat doua persoane cu functii care au savarsit infractiuni si contraventii la regimul armelor si munitiilor, fiind protejati de ceilalti membri ai grupului pentru a nu raspunde penal sau contraventional prin tergiversarea cercetarilor in dosare penale, falsificarea unor inscrisuri ale societatii comerciale autorizate sau neaplicarea unor sanctiuni complementare, respectiv, anularea sau suspendarea dreptului de detinere a armelor, a mai mentionat sursa citata.