"Seful Serviciului de Ambulanta din Caras isi spiona fosta iubita cu salvarile si inregistra apeluri fictive"

Adrian Truica a fost pus sub acuzare si a primit control judiciar pentru 60 de zile. El a contestat masura in instanta, dar judecatorii au respins marti contestatia, informeaza Realitatea Plus.Barbatul s-a despartit de fosta iubita in februarie anul trecut, dupa care a incercat sa se impace cu ea, insa a fost refuzat. Dupa mai multe sicane la adresa ei, Truica i-a pus pe trei dintre angajatii institutiei pe care o conduce (doi soferi si un medic) sa o urmareasca pe femeie si sa o intimideze, informeaza sursa citata.Ca urmare a informatiilor primite, procurorii DIICOT si politistii au descins in luna noiembrie la sediul institutiei. Dupa efectuarea perchezitiilor si cercetarilor efectuate in Caransebes si Resita, seful Serviciului de Ambulanta si alte patru persoane au fost duse la audieri, iar Truica pus sub control judiciar.Conform unor surse citate de Realitatea Plus, Adrian Truica folosea inca din 2018 ambulantele in interes personal, de exemplu, la caratul de brazi de Craciun, iar pentru decontarea banilor ar fi trecut pe hartie apeluri fictive.Probabil va amintiti de primarul Nichita din Iasi, trimis in judecata pentru ca si-a spionat iubita cu Politia Locala