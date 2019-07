"Si eu sunt Alexandra" Copiii disparuti ai tarii. Cel mai vechi caz, inregistrat acum 15 ani

Ziare.

com

El a disparut in 2004, in jurul orei 12:30, din satul sau natal Mohu, judetul Sibiu. Semnalmentele sale la acel moment erau "inaltime 50 - 60 cm, greutate 15 kg, ten deschis, par blond ondulat, tuns scurt", se arata pe pagina web a Politiei Romane.In 2019, Politia Romana raporteaza in sectiunea "copii disparuti" doar patru cazuri si toate vizeaza disparitiile unor fete. Doua dintre acestea sunt cele ale adolescentei Maceseanu Alexandra- Mihaela, in varsta de 15 ani, disparuta si ucisa la Caracal, si a tinerei Melencu Mihaela Luiza, moarta in aceleasi conditii.O alta tanara care nu s-a mai intors acasa din data de 29.03.2019 este Isleam Raluca, nascuta in Medgidia, judetul Constanta.In ziua de 29 martie 2019, in jurul orelor 07:15, fata ar fi plecat in mod voluntar de la domiciliu catre liceul teoretic Murfatlar si nu a mai revenit pana in prezent."Este posibil sa fie in compania numitului Ene Alex-Geogre, in varsta de 21 ani", se arata pe pagina web a Politiei Romane.De asemenea, pe lista este si Varga Gabriela-Alina, nascuta in Marghita, judetul Bihor, in varsta de 15 ani, disparuta incepand cu data de 12.04.2019, orele 07:00, cand a plecat voluntar de la domiciliu si de cand nu s-a mai intors pana in prezent.Insa in Romania mai sunt cazuri de minori disparuti fara urma.O tanara din Resita, de negasit de 13 ani: Dana-Daniela Baciuna s-a nascut la data de 18 decembrie 2000, iar la varsta de sase ani a disparut de pe raza orasului Resita, din judetul Caras-Severin, in care locuia. Potrivit datelor facute publice de Politia Romana, nu se mai stie nimic de Dana din data de 14 aprilie 2006, existand date ca a cazut in raul Barzava, "care avea un debit foarte mare si a fost luata de curenti, pana in prezent aceasta nefiind gasita".La data disparitiei, fetita (sase ani, la acel moment) purta pantaloni 3/4 de culoare rosie, maiou de culoare alba, slapi de culoare deschisa."In momentul in care o persoana este introdusa in aplicatia copiilor disparuti, nu este scoasa pana in momentul in care cazul este solutionat in vreun fel sau altul", a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Caras-Severin, Dinu Nicorici.Si in Bihor sunt doua minore disparute fara urma - doua fete de 15 ani, cu acelasi nume. Una a disparut de acasa in decembrie 2017, cealalta in aprilie 2019, ambele avand acelasi nume de familie, Varga, dar nefiind inrudite, si nascute in acelasi an, 2004, disparitiile fiind semnalate si la nivel european.Reprezentantii IPJ Bihor au declarat ca amandoua fete au plecat voluntar de acasa si nu s-au mai intors pana in prezent."Sidonia Varga, nascuta in Oradea in 15 octombrie 2004 si domiciliata in comuna Lungasu de jos, judetul Bihor, a plecat voluntar de la domiciliu la data de 1 decembrie 2017, orele 12:00 si nu s-a mai intors pana in prezent.Fata are 160 cm, ochi caprui, par saten, lung, prins in coada, circa 75 kg, corpolenta, fata ovala. Are 3 - 4 alunite pe gat in partea dreapta. Cand a plecat de acasa, purta o geaca crem, cu maneci din imitatie de piele, negre, bluza visinie, pantaloni de trening albastri, pantofi sport crem cu buline negre", spun reprezentantii IPJ Bihor."Cealalta fata se numeste Gabriela Alina Varga si s-a nascut in 28 februarie 2004 in municipiul Marghita, dar domicilia in comuna bihoreana Simian. La data de 12 aprilie 2019, orele 7, a plecat voluntar de la domiciliu si nu s-a mai intors.Ca semnalmente, fata are 160 cm, inaltime, ochi caprui, par saten, lung, circa 60 kg, fata ovala si purta la data disparitiei o geaca maro, blugi culoare albastra, tenisi culoare alba cu dungi rosii. Fata a mai fost plecata voluntar de la domiciliu, revenindde bunavoie", au spus sursele citate.Potrivit acestora, pentru gasirea celor doua minore, politistii bihoreni au desfasurat investigatii in teren, activitati de cautare si verificare a persoanelor cu care s-a stabilit ca cele doua fete au intrat in contact sau a locurilor frecventate de acestea."De asemenea, a fost solicitata urmarirea nationala si in toate statele Spatiului Schengen a celor doua fete", au subliniat reprezentantii IPJ Bihor.Coordonatorul programului antiviolenta din cadrul organizatiei Salvati Copiii, psihologul Mihaela Dinu a precizat ca sunt cazuri de tineri care pleaca, insa se intorc dupa un anumit interval de timp."Sunt copii din centrele de plasament care fug in mod repetat din centre, dar se intorc, insa plecarile lor sunt inregistrate ca fiind disparitii. Apoi, avem cazuri de adolescenti care pleaca de acasa, de la parinti, unii se intorc dupa cateva zile pentru ca sunt plecati la prieteni, cunostinte si continuam sa lucram cu ei oferindu-le sprijin emotional sa depaseasca astfel de situatii.Altii nu se intorc, desi parintii stiu unde sunt. Lucram cu parintii lor oferindu-le sprijin in a putea gestiona cat mai adecvat asemenea situatii", a spus psihologul.